Дом Гоголя в Одессе законсервируют, ведь в любой момент 200-летнее здание может рухнуть. Два года назад рухнула крыша, которая разбила перекрытие. Чтобы уберечь то, что осталось, нужно как можно быстрее провести консервацию.

Однако сложность еще и в том, что квартиры в доме приватизированы. Поэтому в мэрии и ищут владельцев. Подробнее – читайте в материале 24 канала.

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Дом известного на весь мир писателя Николая Гоголя расположен в самом центре Одессы. Именно здесь Гоголь написал вторую часть легендарной сборки "Мертвые Души". Но сейчас – здесь опасно находиться. Дыры в стенах и крыше. Здание может обвалиться в любой момент.

Перекрытия находятся в аварийном состоянии. Возможны сдвиги почти всех участков, есть сквозные обвалы, начиная с крыши до первого этажа,

– отметил ректор Одесской строительной академии Анатолий Ковров.

Что говорит мэрия?

В городском совете говорят, что дом Гоголя находится в частной собственности, и должен был бы поддерживаться за деньги ОСМД. Впрочем владельцы, а их двое, скорее намеренно его запускают, чтобы потом построить на его месте, новостройку или ТЦ.

Люди, воспользовавшись своим правом, откупили и приватизировали квартиры, организовали в этом доме ОСМД из двух людей и двух владельцев. Они должны были заключить соответствующие охранные договоры, но этого не сделали,

– подчеркнул мэр города Геннадий Труханов.

Почему решили реставрировать дом?

Дом Гоголя построили в 1836 году. Он является памятником архитектуры. Чтобы сохранить культурное наследие в горсовете решили отреставрировать дом. Собрали экспертную комиссию и отправились на место, чтобы оценить, какие именно работы нужно будет выполнить.

В первую очередь мы должны укрепить то, что есть, а потом законсервировать. Бюрократические вопросы могут затянуться, а дом деградирует. Это катастрофа, потому что после обвала уже нечего будет восстанавливать,

– считает Ковров.

Когда начнутся подготовительные работы в горсовете пока не говорят. Ждут пока архитекторы составят план нужных работ. Тогда и станет понятно, сколько это будет стоить городскому бюджету.

Где расположен Дом Гоголя – карта