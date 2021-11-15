Чтобы точно не сбежал: прокуратура хочет увеличить залог водителю, переехавшему детей в Харькове

Харьковская областная прокуратура обратилась с апелляцией в суд по делу о сбитии 2 детей 11 ноября. Дело в том, что водителю Toyota Land Cruiser ранее назначили залог в размере всего 340 тысяч. Однако правоохранители считают, что он может выйти и скрываться.

Прокуратура хочет, чтобы размер залога был непосильным для мужчины – 10 миллионов. Это обращение будет рассматриваться Харьковским апелляционным судом.

К теме Засмотрелся в телефон: водитель, сбивший детей в Харькове рассказал, как не заметил пешеходов

Объяснение причин апелляции

Такую позицию правоохранители объясняют сразу несколькими факторами. Они прежде всего акцентируют внимание на том, что мужчина был под наркотиками в момент аварии.

Тоже не забыли о его криминальном прошлом. Ведь подозреваемый еще находился на испытательном сроке за другое преступление.

Есть риск того, что мужчина может скрываться от следствия или покинуть страну. Высокая сумма залога хоть немного дает шанс на то, что подозреваемый будет находиться в СИЗО, поскольку не сможет выплатить залог,

– резюмировали в областной прокуратуре.

Следует отметить, что прокуратура сразу просила именно такую ​​сумму залога. Однако суд не удовлетворил это ходатайство и назначил гораздо меньше.

Коротко об этом ужасном событии