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      "Чтобы было легко сожрать": политолог рассказал, чего ждет Путин от выборов в Украине

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      Социолог рассказал о планах Путина на выборы в Украине
      Социолог рассказал о планах Путина на выборы в Украине / Фото из открытых источников

      У Кремля нет цели поддерживать одного конкретного кандидата. Путин постарается дискредитировать или же вообще сорвать выборы, чтобы Украину "легче было сожрать".

      Главе Кремля легитимный президент Украины не нужен, пишет социолог и публицист Игорь Эйдман на "Главреде".

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      Он отмечает, что цель Кремля на выборах в Украине – "поместить страну в хаос и дискредитировать украинскую демократию перед западными партнерами".

      Путину нужны массовые беспорядки в ходе выборов, вызванные обвинениями в давлении на избирателей и фальсификациями. А еще лучше - отмена президентских выборов или второго тура,
      – считает политолог.

      Кроме того, по мнению Эйдмана, Москва будет пытаться сделать так, чтобы доверие к украинской власти со стороны Запада было бы таким образом серьезно подорвано.

      "Кремль будет стараться сделать все, чтобы Украина вышла из избирательного процесса расколотой и лишенной международной поддержки. В этом случае ее легко будет сожрать", – констатирует Ейдман.

      Отметим, самому Путину накануне выборов в Украине мерещится "антироссийская кампания". Именно на это он решил пожаловаться во время телефонного разговора президенту Франции Эммануэлю Макрону.

      ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПУТИНА В ВЫБОРЫ В УКРАИНЕ: МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Российская пропаганда Выборы Президента 2019 Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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