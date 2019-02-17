"Чтобы было легко сожрать": политолог рассказал, чего ждет Путин от выборов в Украине

У Кремля нет цели поддерживать одного конкретного кандидата. Путин постарается дискредитировать или же вообще сорвать выборы, чтобы Украину "легче было сожрать".

Главе Кремля легитимный президент Украины не нужен, пишет социолог и публицист Игорь Эйдман на "Главреде".

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Он отмечает, что цель Кремля на выборах в Украине – "поместить страну в хаос и дискредитировать украинскую демократию перед западными партнерами".

Путину нужны массовые беспорядки в ходе выборов, вызванные обвинениями в давлении на избирателей и фальсификациями. А еще лучше - отмена президентских выборов или второго тура,

– считает политолог.

Кроме того, по мнению Эйдмана, Москва будет пытаться сделать так, чтобы доверие к украинской власти со стороны Запада было бы таким образом серьезно подорвано.

"Кремль будет стараться сделать все, чтобы Украина вышла из избирательного процесса расколотой и лишенной международной поддержки. В этом случае ее легко будет сожрать", – констатирует Ейдман.

Отметим, самому Путину накануне выборов в Украине мерещится "антироссийская кампания". Именно на это он решил пожаловаться во время телефонного разговора президенту Франции Эммануэлю Макрону.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПУТИНА В ВЫБОРЫ В УКРАИНЕ: МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ