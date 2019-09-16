Чтобы было в рамках хоть какой-то человечности, – Балух о борьбе за украинских политзаключенных

Возвращенный политзаключенный Владимир Балух 16 сентября дал свою первую пресс-конференции после возвращения в Украину, где заявил, что хочет бороться с российской системой в СИЗО РФ.

Во время встречи с журналистами он рассказал о незаконном заключении в России, о состоянии своего здоровья и о планах на будущее – сообщает корреспондент 24 канала.

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► О борьбе с российской системой в СИЗО РФ

Владимир Балух отметил, что хочет бороться с российской системой в их СИЗО для того, чтобы к украинским политзаключенным было лучше отношение.

Для тех людей, которые сейчас там находятся – для них это имеет значение. Чтобы удерживать в рамках некой человечности эту систему, и чтобы цивилизованный мир имел возможность влиять на эти процессы, на то, что там происходит,

– подчеркнул Владимир.

Он подчеркнул, что и впредь будет следить за тем, что происходит с украинскими политзаключенными.

► Пытки и суд

Балух отметил, что будет судиться из-за примененных к нему пыток в РФ.

Больше о рассказе Балуха насчет заключения и пыток читайте здесь.

► О здоровье

О своем здоровье Владимир Балух не хотел говорить много, однако отметил, что сейчас продолжает лечение.

Врач, который ведет меня в "Феофании" (больница – 24 канал), сказала такую фразу, что, мол, слава Богу и родителям, запас прочности оказался довольно таки существенный. То есть до каких-то критических вещей не дошло. Есть определенные проблемы, они решаются – это будет длительный процесс,

– рассказал Владимир.

► О планах на будущее и благодарности

Владимир Балух отметил, что пока конкретных планов на условно 10 лет вперед у него нет. Также он добавил, что государство ему обещает предоставить жилье.

Владимир подчеркнул, что благодарен за письма, которые присылали из Украины, и рассказал, как было приятно, что его поддерживают.



Владимир Зеленский и Владимир Балух после его возвращения в аэропорту //

фото 24 канал, Ростислав Лабенский

Что известно о Владимире Балухе?Владимир Балух родом из Крыма. Занимался фермерством и был украинским активистом.



Оккупационные власти РФ задержали Владимира Балуха в 2016 году. Тогда он вывесил на своем доме украинский флаг и прикрепил табличку "Улица героев Небесной Сотни".



Владимира приговорили к пяти годам заключения. Балух свою вину не признавал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку.



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