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      Чтобы было в рамках хоть какой-то человечности, – Балух о борьбе за украинских политзаключенных

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      Возвращенный политзаключенный Владимир Балух 16 сентября дал свою первую пресс-конференции после возвращения в Украину, где заявил, что хочет бороться с российской системой в СИЗО РФ.

      Во время встречи с журналистами он рассказал о незаконном заключении в России, о состоянии своего здоровья и о планах на будущее – сообщает корреспондент 24 канала.

      Читайте также: Крым все больше разворачивается в сторону Украины, – Балух о ситуации на аннексированном полуострове

      О борьбе с российской системой в СИЗО РФ

      Владимир Балух отметил, что хочет бороться с российской системой в их СИЗО для того, чтобы к украинским политзаключенным было лучше отношение.

      Для тех людей, которые сейчас там находятся – для них это имеет значение. Чтобы удерживать в рамках некой человечности эту систему, и чтобы цивилизованный мир имел возможность влиять на эти процессы, на то, что там происходит,
      – подчеркнул Владимир.

      Он подчеркнул, что и впредь будет следить за тем, что происходит с украинскими политзаключенными.

      Пытки и суд

      Балух отметил, что будет судиться из-за примененных к нему пыток в РФ.

      Больше о рассказе Балуха насчет заключения и пыток читайте здесь.

      О здоровье

      О своем здоровье Владимир Балух не хотел говорить много, однако отметил, что сейчас продолжает лечение.

      Врач, который ведет меня в "Феофании" (больница – 24 канал), сказала такую фразу, что, мол, слава Богу и родителям, запас прочности оказался довольно таки существенный. То есть до каких-то критических вещей не дошло. Есть определенные проблемы, они решаются – это будет длительный процесс,
      – рассказал Владимир.

      О планах на будущее и благодарности

      Владимир Балух отметил, что пока конкретных планов на условно 10 лет вперед у него нет. Также он добавил, что государство ему обещает предоставить жилье.

      Владимир подчеркнул, что благодарен за письма, которые присылали из Украины, и рассказал, как было приятно, что его поддерживают.

      балух
      Владимир Зеленский и Владимир Балух после его возвращения в аэропорту //
      фото 24 канал, Ростислав Лабенский

      Что известно о Владимире Балухе?Владимир Балух родом из Крыма. Занимался фермерством и был украинским активистом.

      Оккупационные власти РФ задержали Владимира Балуха в 2016 году. Тогда он вывесил на своем доме украинский флаг и прикрепил табличку "Улица героев Небесной Сотни".

      Владимира приговорили к пяти годам заключения. Балух свою вину не признавал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку.

      7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, пленник Кремля вернулся на Родину

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      Автор: Валерія Кірічєва
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Владимир Балух Обмен пленными Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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