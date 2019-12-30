Чтобы МАФы не стали уличной МАФией…

Украинские города вводят новые правила регулирования работы временных сооружений. В каждом – они разные. Но есть нечто общее - желание местных властей превратить МАФы из массового в одиночное явление в культуре временных заведений. И сделать из многочисленных киосков прежде всего познавательные символы города, которые гармонично вписываются в окружающий пейзаж.

В Украине – в разгаре многолетняя борьба с засильем городов МАФами, которые уже давно являются символами теневого бизнеса. Киоски, а потом МАФы появились еще в начале 90-х и стали своеобразной альтернативой для развития малого бизнеса. А также – возможностью приобрести импортный товар.

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Однако время шло, импорт был уже не таким дефицитом. Да и купить его можно открыто в удобных и красиво обустроенных супермаркетах. Но количество киосков, которые впоследствии переделали в МАФы, не уменьшалось, а тотально росло, а вместе с ними и количество "грязных денег". Ведь большинство из временных сооружений не только портит внешний вид города. Это часто нелегальный бизнес. А еще это "надежные" места, где подросткам точно продадут алкоголь и даже наркотики. Почти каждый украинец имеет под своими окнами примеры скандальных МАФов.

Власти городов выбрали разную тактику борьбы с засильем МАФов в спальных районах и на городских улицах. Отталкивались прежде всего от масштабов проблемы. Например, оборот денег киосков в Киеве уже давно сравнили с объемом средств, которые находятся в обращении в крупнейших розничных сетях. Киевский феномен массового распространения МАФов заключается не просто в уродование города, а в полной потере контроля над их деятельностью со стороны государства и уклонении от уплаты налогов и местных сборов, отмечают эксперты.

Только за полгода в Киеве снесли более тысячи незаконных МАФов. Массово, а именно тысячами, сносят киоски в Днепре и Харькове. Скажем, в Полтаве начали демонтировать местные активисты, так и не дождались действий городской власти. Об уникальности же Львовского опыта – в интервью с заместителем Львовского городского головы по вопросам градостроительства Любомиром Зубачем.

ВО ЛЬВОВЕ МАФЫ БУДУТ СНОСИТЬ БЕЗ РЕШЕНИЯ СУДА

Расскажите подробнее о постановлении Львовского исполкома, которое уже успели назвать революционным. В чем его особенность?

Массовое, неконтролируемое распространение МАФов – это не только изуродованная архитектура городов. Это также уклонение от уплаты налогов и местных сборов. Такой себе символ бесконтрольности.

Определение же Львовского городского совета прежде всего свидетельствует, что во Львове местная власть четко знает, сколько в городе работает МАФов. Нам удалось найти реальные механизмы контроля.

Несколько месяцев назад, по распоряжению городского головы была создана комиссия по продолжению деятельности временных сооружений на территории Львова. В состав комиссии вошли работники департамента градостроительства, часть депутатского корпуса и инициативная группа работников МАФов. Это более употребляемое в быту слово. Хотя на самом деле правильно называть "временные сооружения".

Собственно результатом эффективной и прозрачной работы комиссии стало постановление, за которое на сессии городского совета проголосовало подавляющее число депутатов. И что важно, это произошло в атмосфере диалога и взаимопонимания.

Что же это постановление означает для работников МАФов и львовян? Прежде всего в комплексной схеме города остаются все предприниматели, которые добросовестно и прозрачно работают. В то же время постановление существенно упрощает процедуру переоформления пакета документов на продление договоров.

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Срок действия договора для предпринимателей компромиссно увеличен до трех лет – я настаивал на 2 годах, потому что речь идет все же о временных сооружениях, но сошлись на большем сроке. Еще на 5 лет мы продлили мораторий на запрет установки во Львове новых МАФов.

Зато недобропорядочные МАФы будут сносить, причем на этот раз силами городского совета. На сегодня в городе есть почти 1500 МАФов. Из них 200 – по объективным причинам демонтируют. В "черный список" попали временные сооружения, которые работают незаконно, то есть не оформили документы на свою деятельность и те, которые строились на большую площадь, чем разрешено. Также сооружения, где действуют ломбарды, лотереи и кредитные учреждения.

Убежден, что это постановление одновременно защищает интересы добросовестных владельцев МАФов и самих львовян, которые первыми страдают от работы недобропорядочных владельцев таких сооружений. Здесь уместно вспомнить и о МАФах, которые воруют тротуар и велосипедную дорожку, которые в спальных районах продают после 22.00 алкоголь и нередко детям.

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Ранее уже были попытки демонтировать проблемные МАФы, однако бесполезные. Как планируете это делать сейчас?

Собственно в новом постановлении мы четко выписали механизм принудительного демонтажа и саму процедуру. И это революционно новое. Поскольку речь о временных сооружениях, то решение суда не является обязательным, как это было раньше. Кстати, именно поэтому до недавнего времени демонтировать подпольный МАФ было нереально. Ведь в суде дело о демонтаже умирало. Поэтому борьба с МАФами была похожа больше на имитацию.

Отныне для демонтажа достаточно будет решения исполкома. На практике это будет выглядеть так: комиссия выявляет недобропорядочные МАФы. Выезжает на место, составляет акт, другими словами, позволяет добровольно снести собственными силами. Если же предприниматель этого не делает, то за это берется городской совет за помощью уполномоченного лица, с участием правоохранительных и касательных к работе МАФа органов, и демонтирует временную конструкцию.

Значительно труднее разобраться с МАФами, которые умудрились оформить на свою временную постройку право собственности. Хотя это является полным абсурдом. Ведь согласно украинскому законодательству, право собственности можно оформить только на объект недвижимости.

По какому принципу во Львове выбирают место для функционирования того или иного МАФа?

Обычно место предлагают сами предприниматели. Потом оформляют паспорт привязки с отмеченными красными линиями, сетями и тому подобное. Хотя на самом деле, с точки зрения будущего, логичнее, чтобы место предлагал именно городской совет. Например, объявлял конкурс на право аренды, выбирала бы места для сезонной или тематической торговли.

Скажем, за рубежом очень распространена практика торговли в так называемых МАФах сезонной одежды или сувениров к праздникам. После многомесячной торговли, когда сезон заканчивается, такие лотки закрывают. Как по мне, очень важно понимать, что речь идет именно о временных сооружениях, которые и предназначены для временного пользования.

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"МАФЫ ВО ЛЬВОВЕ СЕБЯ ИСЧЕРПАЛИ"

Стоит признать, что во Львове МАФы не были проблемой для города, как, например, Киеве, Одессе или Днепре.

Да, во Львове нет тотального засилья МАФами. И прежде всего это позиция и результат системной борьбы с этим явлением со стороны городского головы и депутатского корпуса. Поэтому по сравнению с другими городами Львов выглядит лучше. Однако это не повод ничего не делать в этом направлении.

Хотя, как по мне, против МАФов больше работает время. Они себя исчерпали. Большие европейские города уже давно отказались от обычных торговых киосков. Это портит внешний вид улиц, нередко мешает пешеходам и превращает город в базар. Поэтому киоски там заменили на стационарные автоматы или павильоны, которые стали узнаваемыми символами города.

Поэтому я солидарен с украинскими и европейскими экспертами, что сегодня прежде всего будущее за МАФами, которые являются элементами ландшафтного дизайна, гармонично вписываются в окружающий пейзаж, имеют функциональное значение, является не массовым, а единичным явлением в культуре временных заведений.

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Беседовала Виктория Доскоч, ОО " Институт просвещения"