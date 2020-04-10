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      Чтобы не скучали на карантине: директор зоопарка Одессы устроил для животных концерт – видео

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      Игорь Беляков / Скриншот с видео

      Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков решил развлечь жителей своего зверинца, чтобы они не унывали во время карантина. Мужчина устроил для них концерт.

      Беляков исполнил на синтезаторе несколько классических композиций и известных хитов. Соответствующее видео появилось на ютуб-канале зоопарка.

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      Для разных животных он подобрал особые мелодии. Для обезьян – "Историю любви" Френсиса Лея, для слонихи – "Эсмеральду" из мюзикла "Нотр-Дам де Пари", для медведя – серенаду Шуберта, а для волков – "Мурку".

      Директор зоопарка играет для животных на синтезаторе: смотрите видео

      К слову, ранее Игорь Беляков в костюме крысы, животного-символа 2020 года, снял традиционное праздничное видеопоздравление. В этом образе мужчина гулял по зоопарку и делал добрые дела.

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Мир животных Новости Одессы
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