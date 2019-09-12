Чтобы он тебе на лекарства пошел, – водитель Lexus прокляла всех полицейских за штрафы: видео
Женщина на Lexus набросилась на полицейского с криками и матами, после чего трижды прокляла его. Водительницу возмутило, что ее остановили из-за нарушения правил дорожного движения.
На Сумщине полицейский остановил правонарушительницу из-за отсутствия левого зеркала заднего вида. Она пожелала, чтобы этот штраф пошел на лекарства ему и всем его сотрудникам, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Сумской области.
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Женщина "трижды" прокляла полицейского Александра и попросила передать это видео всем патрульным, которые останавливают людей на дорогах и "сдирают штрафы".
Выписывай протокол – я спешу. И чтобы он тебе на лекарства пошел, да и всем твоим полицейским,
– заявила гражданка.
Во время инцидента, женщина захотела перенести рассмотрение дела. Однако на следующий день она так и не появилась.
Полиция Сумщины надеется, что правонарушительница увидит это видео и начнет учить правила дорожного движения.
Также правоохранители добавили, что выполнили ее просьбу – посмотрели видеозапись всем управлением.
Женщина прокляла полицейского: видео