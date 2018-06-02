"Чтобы остановить сплетни": в одной из стран Африки вводят налог на соцсети

В Уганде решили бороться со сплетнями, введя плату за пользование социальными сетями.

Соответствующий закон предусматривает ежедневный налог на пользование мессенджерами и социальными сетями в размере 5 центов на день.

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Как информирует BBC, таким образом президент страны Йовери Кагута Мусевени якобы собирается бороться со сплетнями в интернете.

Правда, он заверил, что новый закон не будет предусматривать налог, если пользоваться соцсетями с целью обучения или исследований.

Закон должен вступить в силу с 1 июля.

Его создатели пока не уточнили, как будут контролировать его исполнение.

"Мы ищем деньги для поддержания безопасности и обеспечения энергосбережения, чтобы люди могли чаще пользоваться соцсетями", – цитирует Reuters министра финансов Уганды Матиа Касайя.

Что интересно, на сегодня в центральноафриканской республике Уганда, по последним данным, примерно 23,6 миллиона человек пользуются мобильной связью, а интернетом – 17 миллионов.