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Чтобы отменить мошенническую схему "Роттердам +" "Самопомич" подала в суд

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Группа народных депутатов, среди которых - представители фракции "Объединение" Самопомощь ", подали судебный иск об отмене постановления НКРЭКУ.

Это постановление привело к необоснованному повышению тарифов на электроэнергию для бизнеса, государственных, коммунальных предприятий, школ, больниц, детских садов, водоканалов, электротранспорта. Об этом говорится на сайте "Самопомочи".

Народный депутат от "Самопомочи" Виктория Войцицкий рассказывает предысторию: "28 декабря 2017 года, тогда еще под председательством человека Президента господина Вовка, энергетическим регулятором было принято решение о повышении цены на электроэнергию на 16,2% фактически для всех потребителей. Критическим фактором повышения цены на электроэнергию была знаменитая формула "Роттердам +".

По ее словам, на сегодня цена угля, которая зачисляются в тариф украинцев, является самой высокой в ​​мире и даже на 20% превышает цену в Роттердаме. "Еще надо учесть, – подчеркивает народный депутат, – что уголь, который продается в Роттердаме, существенно лучше по своему качеству, чем тот, который мы используем".

Виктория Войцицкая отмечает, что решение регулятора привело к тому, что с 1 января были повышены тарифы на холодную воду для шестидесяти городов Украины, состоялось подорожание электротранспорта в таких городах, как Львов, Харьков, Киев. Кроме того, от 5% до 20% увеличились цены на конечную продукцию. "А это все платим мы", – возмущается политик.

Поэтому, отменить постановление парламентарии решили с помощью суда.

"Прежде всего мы подали административный иск в суд, которым собираемся отменить соответствующее незаконное, по нашему мнению, решение НКРЭКУ. Сегодня мы собираемся также подать ходатайство об обеспечении иска, которым будем просить суд фактически приостановить это решение, то есть приостановить начисление увеличение тарифов по всей Украине", – рассказала народный депутат от "Самопомочи" Елена Сотник.

"Каждую минуту, – добавила парламентарий, – когда вы включаете свет, телевизор, заряжаете гаджеты, когда вы потребляете электроэнергию, на вас зарабатывают три человека в этой стране. Мы сейчас будем пытаться эту ситуацию исправить с помощью иска в суд".

Парламентарий Егор Соболев подчеркнул: "Эта схема расследуется антикоррупционным бюро Украины. Хуже всего в этой истории не только то, что это легализованная топ-коррупция, что за этим решением стоял Глава государства, но и то, что эта схема позволяет финансировать врага за счет наших с вами денег".

Теги: Деньги Самопомич Коррупция Электроэнергия Тарифы Цены
Источник: 24 Канал
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