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Чтобы похудеть, необходимо ежедневно пить шампанское, – диетологи

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Шампанское
Шампанское

Регулярное употребление шампанского способствует похудению.

К такому выводу пришли американские диетологи. Специалисты считают, что ежедневное употребление 1-2 бокалов шампанского в день позволяет сбросить лишний вес. Благодаря пузырькам, шампанское быстрее попадает в кровь, улучшает настроение и снижает психологическую потребность "заедать стресс".

"Женщина может выпивать без последствий 3 единицы спиртного в день и не более 14 единиц в неделю. Два бокала шампанского действительно попадают в рекомендации потребления алкоголя, утвержденные Департаментом здравоохранения", – сказал диетолог, ученый по питанию в Британском фонде питания, Элизабет Вейшзельбаум.

Так, например, в преддверии летнего сезона, бокал шампанского Oreanda в день улучшит настроение, успокоит аппетит и поможет сбросить лишние килограммы.

Теги: Здоровая жизнь Алкоголь
Источник: 24 Канал
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