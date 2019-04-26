Чтобы показать намерения Москвы Зеленскому, – журналист о выдаче паспортов РФ на Донбассе

Путин демонстрирует Украине и всему миру, что Россия при любых обстоятельствах не намерена уходить с оккупированного Донбасса. Вероятно, что все это частично или в полной мере делается для того, чтобы продемонстрировать намерения Москвы новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом в прямом эфире 24 рассказал Роман Цимбалюк, корреспондент информационного агентства "Униан" в России.

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О паспортах РФ для граждан ОРДЛО и заседании Совбеза ООН

– В ситуации, когда Россия имеет право вето в Совбезе ООН, они ничего не боятся. Ведь любое решение, которое бы касалось сути и могло повлиять на ситуацию, Кремль может просто заблокировать. Поэтому позиция Москвы очень уверена.

Не просто так по итогам встречи с Ким Чен Ыном российский президент с пренебрежением сказал: "Пусть собираются". Он дал понять, что никаких сдвигов в ООН сегодня не будет.

Возможно ли обострение на Донбассе

– Если называть вещи своими именами, аннексия оккупированной части Донбасса состоялась уже много лет назад. То, что сейчас делает российская власть, можно воспринимать как повторение крымского сценария, но растянутого во времени. Конечно, к этому добавились тысячи погибших граждан Украины и полностью разрушенная инфраструктура на линии соприкосновения и местах, где проводились бои.

В ситуации, когда Кремль не собирается отступать назад, то следующим шагом будет повторение в полной мере южноосетинского или абхазского сценариев.

– Когда эта территория признается или когда там разворачиваются регулярные российские военные части под каким-то предлогом и никто уже не скрывается под термином "ихтамнет".

Нужен ли Донбасс России

– Оккупированная территория Востока прежде всего будет использоваться как военный рычаг влияния на Украину. Россия и так является крупнейшим по площади государством на планете. С логической точки зрения, Донбасс ей не нужен. Но чтобы давить на официальный Киев, они не лишатся этой возможности.

С другой стороны, если мы говорим о фактическом положении, то де-факто Россия воспринимает эту территорию как часть себя. Ведь там российские деньги, российские чиновники, особенно так называемые вторые лица – министры, заместители.

– Силовыми органами там руководят россияне. Действует фактически полностью российская информационная система. То есть создан политический, экономический, информационный и даже образовательный контроль над территорией.

Реакция на победу Зеленского в выборах

– Они разыгрывают две партии одновременно. С одной стороны, Зеленского уже объявили русофобом. Ведь перед выборами в интервью для "РБК Украина" он заявил, что против особого статуса Донбасса и против амнистии для наемников. Именно об этом заявил Путин – якобы это нарушение Минских соглашений.

Это можно так воспринимать, но опять же: россияне обычно в любой сделке выбирают только те пункты, которые им нравятся. А те, которые должны выполнить они, обычно пропускают и делают вид, что ничего не происходит.

Фактически Путин обвинил уже не только Порошенко, а и Зеленского в том, что он отказывается от выполнения Минских соглашений. Риторика российских представителей никак не изменилась за последние годы. За исключением того, что в ней изменились фамилии украинских президентов.

Российское телевидение о выборах в Украине

– В отношении Зеленского российские СМИ работают в нейтральном режиме. На комплименты они не щедры. Но с другой стороны, топ-темой в РФ является то, посадят ли действующего президента в тюрьму. Они включают различных маргиналов из Украины, которые рассуждают, что надо забрать у него фабрику Roshen.

– То есть акцентируют внимание на том, что сказал Путин. Что избиратель продемонстрировал всю неэффективность работы Порошенко. Таким образом они продолжают "мочить" действующего президента. А Зеленский пока несколько вынесен за скобки.