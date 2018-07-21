18:28
21 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
23°C 18°C
  • воскресенье
    24°C 18°C
  • понедельник
    24°C 17°C
  • вторник
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Макаронная фабрика россиян. Кость от Путина
Вєсті Кремля
21:03, 20 июля
Вести.UA. Беда красного Пети. Пополнение ТОП-блогеров
Вєсті.UA
19:52, 20 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Чтобы прозвучал в Москве победный украинский гимн, – Кличко пожелал победы Усику

86 Читати новину українською
Чтобы прозвучал в Москве победный украинский гимн, – Кличко пожелал победы Усику

Мэр Киева и бывший боксер Виталий Кличко накануне боя украинца Александра Усика против россиянина Мурата Гассиева в Москве поддержал соотечественника.

Легенда бокса (экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO, WBC и по версии издания The Ring, "вечный" чемпион WBC Виталий Кличко был внесен в Зал славы бокса) написал слова поддержки в адрес Усика.

Читайте также: Усик – Гассиев: где смотреть боксерский поединок

"Сегодня Александру Усику надо получить победу. Как никогда... Мы все понимаем, насколько сложным будет этот поединок. Прежде всего – психологически. Для него это – самый важный бой в карьере. Ведь речь идет о поясе WBC, WBO, WBA, IBF, а также поясе журнала The Ring, статусе абсолютного чемпиона мира и кубке Мухаммеда Али. Желаю Александру Усику выдержать давление и атмосферу вокруг, победить безоговорочно! Чтобы прозвучал в Москве победный украинский гимн и поднялся украинский флаг. Как это было в 2013 году, когда Владимир Кличко победил в поединке с Александром Поветкиным. Саша, мы держим кулаки и надеемся на победу! Удачи", – написал Виталий Кличко.

Напомним, что на кону поединка – чемпионские титулы WBA, WBC, WBO, IBF, пояс журнала The Ring и кубок Мохаммеда Али, а также чек на 10 миллионов долларов. Бой состоится в Москве в субботу, 21 июля. Начало в 21:00.

 

 

Теги: Александр Усик Усик – Гассиев Новости спорта Бокс Виталий Кличко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чому у МОЗ почали активно вивчати умови контрактів ректорів медвишів
сегодня, 18:00 Чому у МОЗ почали активно вивчати умови контрактів ректорів медвишів
Тетяна Мартинюк 22
Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
сегодня, 17:00 Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
Олександра Устінова 91
Топ-5 проблем атомной энергетики в Украине
сегодня, 16:05 Топ-5 проблем атомной энергетики в Украине
Тимур Чмерук 687
Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
сегодня, 13:06 Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
329
Україна та "тітушки": кого з головних фігурантів злочинів досі не покарано
сегодня, 15:00 Україна та "тітушки": кого з головних фігурантів злочинів досі не покарано
Сергій Лещенко 82
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
"Атаманы" одержали третью победу из трех возможных
 14 декабря 2013 , 15:05
Феррер вышел в финал показательного теннисного турнира в Абу-Даби
 27 декабря 2013 , 15:30
В Киеве порезали английских фанатов. ФОТО
 9 сентября 2013 , 09:38
Украинская "молодежка" начинает отбор на чемпионат Европы
 9 сентября 2013 , 10:02
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук