Чтобы прозвучал в Москве победный украинский гимн, – Кличко пожелал победы Усику

Мэр Киева и бывший боксер Виталий Кличко накануне боя украинца Александра Усика против россиянина Мурата Гассиева в Москве поддержал соотечественника.

Легенда бокса (экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO, WBC и по версии издания The Ring, "вечный" чемпион WBC Виталий Кличко был внесен в Зал славы бокса) написал слова поддержки в адрес Усика.

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"Сегодня Александру Усику надо получить победу. Как никогда... Мы все понимаем, насколько сложным будет этот поединок. Прежде всего – психологически. Для него это – самый важный бой в карьере. Ведь речь идет о поясе WBC, WBO, WBA, IBF, а также поясе журнала The Ring, статусе абсолютного чемпиона мира и кубке Мухаммеда Али. Желаю Александру Усику выдержать давление и атмосферу вокруг, победить безоговорочно! Чтобы прозвучал в Москве победный украинский гимн и поднялся украинский флаг. Как это было в 2013 году, когда Владимир Кличко победил в поединке с Александром Поветкиным. Саша, мы держим кулаки и надеемся на победу! Удачи", – написал Виталий Кличко.

Напомним, что на кону поединка – чемпионские титулы WBA, WBC, WBO, IBF, пояс журнала The Ring и кубок Мохаммеда Али, а также чек на 10 миллионов долларов. Бой состоится в Москве в субботу, 21 июля. Начало в 21:00.