Чтобы Россия не обманула Украину, – экс-глава НАТО о том, как можно остановить войну на Донбассе

Единственный способ прекратить войну на Донбассе – развернуть миротворческую миссию по мандату ООН. Именно она сможет надежно контролировать границу между Украиной и РФ, пока страны не достигнут окончательного соглашения по урегулированию конфликта.

О минских договоренностях и "План Б"

Для контроля границы нужно привлечь 20 тысяч солдат ООН. Какого-то другого "Плана Б" у Запада для урегулирования конфликта между Россией и Украиной – нет. Такую позицию высказал Андерс Фог Расмуссен, генсек НАТО в 2009-2014 годах, в интервью LIGA.net.

Читайте также: Война и аннексия, – экс-глава НАТО предупредил Беларусь о серьезной опасности со стороны России

Относительно минских договоренностей господин Расмуссен отметил: "Никакого прогресса. Украина не сможет выполнить свою часть политических обязательств (имеется в виду в первую очередь закрепление в конституции автономии Донбасса, а также проведение выборов на оккупированных Россией территориях – 24 канал) без введения миротворческой миссии"

Эта миссия должна выполнить роль предохранителя – чтобы Россия не обманула Украину и не оставила свои войска на украинских землях,

– подчеркнул Расмуссен.

При текущих обстоятельствах экс-генсек НАТО не видит никакой возможности реализовать минские договоренности.

Кто такой Андерс Фог Расмуссен?

Датский политик, премьер-министр Дании в 2001-2009 годах. В марте 2009 избран на должность генерального секретаря НАТО, которую занимал до 2014 года. С 27 мая 2016 года – внештатный советник Президента Украины Петра Порошенко. Известный своей приверженностью к идее уменьшения влияния государства на экономику и общество, а также поддержкой позиции Украины в противостоянии РФ.

О "Северном потоке-2" как ударе по Украине

"Северный поток-2" не убьет экономику Украины. Хоть, конечно, потери будут.

Впрочем, важно не это, по мнению Расмуссена. России не нужен "Северный поток-2" как коммерческий проект. Это только политика. РФ стремится сохранить зависимость Европы от импортного газа,

– подчеркнул Расмуссен.

Также он считает, если хоть часть транзита российского газа будет идти через Украину, в дальнейшем россияне могут прекратить это в любой момент. Никаких гарантий сохранения транзита не будет. Поэтому украинскую экономику неприятные сюрпризы могут подстерегать постоянно.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море в обход Украины. Поддерживают строительство Германия, Финляндия и Швеция, против выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита, но и геополитический рычаг воздействия.

По мнению Расмуссена, сторонников "Северного потока-2" следует убедить в необходимости заморозить проект. Впрочем, он не верит, что Германия на такое согласится, а только она имеет реальную возможность это сделать.