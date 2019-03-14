Чтобы уберечь от давления, – Сытник объяснил увольнение детективов после скандала в оборонке

Национальное антикоррупционное бюро Украины отстранило от работы двух сотрудников – Олега Борисенко и Дмитрия Литвиненко, чтобы на них не давили после расследования в "Укроборонпроме".

Глава НАБУ Артем Сытник в эфире 24 канала рассказал, что сейчас после расследования программы "Наши деньги" об "Укроборонпроме" некоторые руководители правоохранительных органов пытаются сделать ажиотаж.

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Я принял это решение (уволить детективов, – 24 канал) после консультации с Советом общественного контроля при НАБУ, руководителем внутреннего контроля, который сейчас проводит досудебное расследование. Это было сделано исключительно из-за того, что на этих лиц осуществляется определенное давление,

– пояснил Сытник.

Он отметил, что НАБУ приняло такое решение, чтобы детективов уберечь от давления, чтобы это расследование было как можно скорее завершено, а антикоррупционный орган дал ответы на все вопросы.

"События, которые описывают, это события двухлетней давности, мы о них знали и всю информацию проверяли. Поэтому были убеждены, что никаких нарушений наших сотрудников в действиях закона нет. Сейчас продолжается служебное расследование, после мы эти материалы передадим в Государственное бюро расследований", – добавил глава НАБУ.

О причастности НАБУ к коррупционным схемам в "Укроборонпроме" – смотрите в расследовании "Наши деньги"

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.



К коррупционным операциям, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Согласно расследованию, сделки организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который тогда принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел относительно "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее.



11 марта появилась новая часть расследования, где оказалось, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищениях в "Укроборонпроме", а также причастность НАБУ.