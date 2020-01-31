Чтобы уберечься от тени России: Польша покупает у США истребители на почти 5 миллиардов долларов

Польша подписала соглашение с Соединенными Штатами о закупке 32 истребителей F-35. Украинской соседке боевые борта в целом обойдутся в 4 миллиарда 600 миллионов долларов.

Президент Анджей Дуда подчеркнул, что новое соглашение является важным этапом на пути формирования современного польского войска. Об этом сообщает "Польское радио".

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Он также подчеркнул, что покупка истребителей должна стать инвестицией, которая будет работать на укрепление американо-польских отношений.

Это очередной чрезвычайно важный момент в наших отношениях. Он четко показывает качество польско-американских отношений и то, как власти Соединенных Штатов нас оценивает как союзника и друга США здесь, в Европе,

– подчеркнул Анджей Дуда.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также отметил, что на вооружении войска польского сейчас есть истребители советского и российского производства – Миг-29 и Су-22.

"Появление истребителей F-35 в нашей армии будет означать, что тень России будет устранена", – заявил Моравецкий.

Условия контракта: за почти 4,6 миллиарда долларов Польша получит 32 истребителя F-35. Для польского войска их начнут изготавливать в 2024 году, а первые образцы Польша получит – в 2026-ом.

Что известно об истребителях F-35?

F-35-малозаметные истребители-бомбардировщики пятого поколения. Их используют, в частности, военно-воздушные и военно-морские силы США, а также ВМС Великобритании. Кроме того, их используют Турция, Австралия, Норвегия, Италия, Канада, Нидерланды и Дания.



Истребители способны разгоняться до более 1 тысячи 900 километров в час, а их боевой радиус превышает тысячу километров. F-35 способен летать, будучи вооруженным 2 бомбами до 900 килограммов и 4 управляемыми ракетами.