Чтобы убрать снег в Киеве, нужна помощь Минобороны и МВД

В четверг, 1 марта, мэр Киева Виталий Кличко обратился в Министерство обороны и Министерство внутренних дел с просьбой о привлечении их личного состава к уборке от снега улиц столицы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Сегодня, в первый день весны, Киев заметает снегом. Город, в буквальном смысле, борется со стихией. С ночи уже выпало до 20 сантиметров осадков. Но при этом утром практически весь коммунальный транспорт вышел на маршруты, график движения, конечно, нарушился, но транспорт работает ", – сказал Кличко.

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Он отметил, что власти города заблаговременно разработали алгоритм работы всех коммунальных служб в сверхсложных погодных условиях и все действия держит на контроле.

Но, замечу, пока продолжаются интенсивные осадки, быстро убрать снег с дорог и тротуаров крайне сложно. По технологии, активная работа техники и коммунальных работников начинается после окончания снегопада,

– пояснил городской голова.

Кличко также произнес жесткое требование к балансодержателям – убирать территории, закрепленные за ними. Он добавил, что некоторые депутаты Киевсовета уже подключились у себя на округах и помогают райгосадминистрациям координировать работу по уборке территорий.

"Обращаюсь также к неравнодушным киевлянам. Кто имеет возможность, помогайте дворникам и коммунальщикам. Выходите во дворы и на уборку тротуаров возле ваших домов. Инвентарь можно получить в эксплуатационных компаниях ваших районов", – призвал мэр Киева.

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Кличко также в очередной раз обратился к водителям с призывом не выезжать в город без крайней необходимости, а взамен пользоваться коммунальным транспортом.