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      "Чтобы укрепить в себе веру в будущее": родные Небесной сотни приехали почтить память погибших

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      21 ноября Украина отмечает пятую годовщину Революции Достоинства. В столице и других городах страны украинцы чтят память героев Небесной сотни, погибших во время революционных событий.

      Об этом в прямом эфире сообщили корреспонденты 24 канала.

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      Президент Петр Порошенко приехал почтить память погибших одним из первых. Правда, простых людей, которые привели гаранта к власти, к нему не пускали.

      Петро Порошенко
      Петр Порошенко с женой

      Несколько неравнодушных украинцев пришли на молебен в часовню в центре столицы. Среди них, прежде всего, родные погибших героев Небесной Сотни.

      "Мы каждый год приезжаем, чтобы поклониться к земле на месте его гибели. Чтобы помолиться и укрепить в себе веру в будущее", – рассказал Григорий Жаловага, отец погибшего.

      Многие участники Революции Достоинства, а некоторые из них уже стали участниками российско-украинской войны, также пришли вспомнить революционные события и почтить память побратимов.

      Самая большое воспоминание: это точка отсчета. Точка невозврата к империи, к тому злу, с которым мы до сегодняшнего дня продолжаем бороться,
      – поделился мыслями Николай Бондарь, сотник четвертой казацкой сотни Майдана.

      Между тем в Генпрокуратуре продолжается обсуждение по расследованию убийств во время Революции. Родные погибших настаивают, чтобы следствие проводилось быстрее и чтобы виновные были наказаны. В ведомстве объяснили, что задержка в следствии обусловлена ​​несовершенством законодательства, большой нагрузкой на судей и их недостаточным количеством. Чиновники отметили, что дела по объему чрезвычайно велики, как и количество пострадавших и свидетелей, поэтому такие дела не могут рассматриваться быстро.

      В прокуратуре сообщили, что в целом открыто 4700 дел относительно нападений на протестующих, частично установили их заказчиков и исполнителей.

      Напомним, 21 ноября в Украине отмечают пятую годовщину Революции Достоинства. Почтении памяти жертв происходит в разных городах страны.

      Что такое Евромайдан или Революция Достоинства?
      Акции протеста в Украине в 2013-2014 годах против коррупции, произвола правоохранительных органов и сил спецназначения при режиме Виктора Януковича, а также в поддержку европейского вектора внешней политики Украины. Из-за столкновений активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева погибли более 100 участников протестов. Погибших во время Революции Достоинства стали называть Небесной сотней. После событий на Майдане тогдашний президент Янукович сбежал из страны.

      Теги: Новости Украины Евромайдан Новости Киева Небесная Сотня
      Источник: 24 канал
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