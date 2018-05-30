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Чтобы все поехали на море: "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда в Одессу

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"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда в Одессу / Getty images

На период летних перевозок "Укрзализныця" назначила 5 пар дополнительных поездов в Одессу, а еще трем уже существующим рейсам была увеличена периодичность курсирования.

Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".

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В частности, на период летних отпусков назначены поезда:

№ 223/224 Киев – Одесса,

№ 248/247 Одесса – Киев, Житомир,

№ 251/252 Днепр – Одесса,

№ 258/257 Одесса – Львов,

№ 271/272 Харьков – Одесса

Круглогодичные поезда № 92/91 Константиновка – Одесса, № 136/135 Черновцы – Белгород-Днестровский и № 317/318 Запорожье – Одесса теперь будут курсировать в два раза чаще – каждый день, а не через день.

По данным пресс-службы ведомства, в целом, в графике движения поездов на 2017/2018 год предусмотрено курсирование 19 пар круглогодичных пассажирских поездов в Одессу.

Также в "Укрзализныце" думают над тем, чтобы назначить дополнительный поезд Сумы – Одесса, который не будет заезжать на станцию Киев-Пассажирский, а будет курсировать через Конотоп, Дарницу, Мироновку, Знаменку и Помичну.

К слову, 30 мая в Украине подорожали железнодорожные билеты.

Теги: Новости Украины Укрзализниця Новости Одессы железная дорога
Источник: 24 Канал
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