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      Чтобы защитить от Коломойского: "Приватбанк" передали Кабмину

      17 Читати новину українською
      Вместо Минфина владельцем "Приватбанка" стал Кабмин / epravda.com.ua

      Кабинет Министров Украины изменил Министерство финансов в качестве владельца "Приватбанка". Перед этим Национальный банк заявлял об атаках со стороны олигарха Игоря Коломойского, связанных с ситуацией вокруг "Привата".

      Смена собственника банка следует из данных НБУ о структуре собственности по состоянию на 25 сентября, пишет Financial Club.

      К слову: Коломойский: "Приватбанк" мне скоро вернут, и МВФ об этом знает

      После национализации "Приватбанка" в конце 2016 года он постоянно был в собственности Министерства финансов Украины. Такая же ситуация была и по состоянию на 1 января 2019 года.

      Зато по состоянию на 25 сентября того же года в отчетах НБУ владельцем 100% государственного банка уже отмечается Кабинет министров.

      Что о давлении Коломойского говорили в НБУ?

      В Национальном банке 27 ноября заявили о давлении со стороны олигарха, которое продолжается уже в течение нескольких недель. Атаки происходили в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытках насильственного вторжения в НБУ "титушками".

      При этом, согласно сообщению, Нацбанк, президент и правительство объединены позицией, что предыдущий владелец должен вернуть долг банку. Речь идет о 5,5 миллиардах долларов, выведенных из "Привата" до национализации.

      Дело "Приватбанка": основное

      • Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
      • Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.

      Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в иностранных юрисдикциях). Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

      • 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.
      • Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.
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      27 ноября
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины НБУ Министерство финансов Украины Кабинет Министров Украины Приватбанк Игорь Коломойский
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