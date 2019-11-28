Чтобы защитить от Коломойского: "Приватбанк" передали Кабмину

Кабинет Министров Украины изменил Министерство финансов в качестве владельца "Приватбанка". Перед этим Национальный банк заявлял об атаках со стороны олигарха Игоря Коломойского, связанных с ситуацией вокруг "Привата".

Смена собственника банка следует из данных НБУ о структуре собственности по состоянию на 25 сентября, пишет Financial Club.

К слову: Коломойский: "Приватбанк" мне скоро вернут, и МВФ об этом знает

После национализации "Приватбанка" в конце 2016 года он постоянно был в собственности Министерства финансов Украины. Такая же ситуация была и по состоянию на 1 января 2019 года.

Зато по состоянию на 25 сентября того же года в отчетах НБУ владельцем 100% государственного банка уже отмечается Кабинет министров.

Что о давлении Коломойского говорили в НБУ?

В Национальном банке 27 ноября заявили о давлении со стороны олигарха, которое продолжается уже в течение нескольких недель. Атаки происходили в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытках насильственного вторжения в НБУ "титушками".

При этом, согласно сообщению, Нацбанк, президент и правительство объединены позицией, что предыдущий владелец должен вернуть долг банку. Речь идет о 5,5 миллиардах долларов, выведенных из "Привата" до национализации.

Дело "Приватбанка": основное

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк.

Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.

Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в иностранных юрисдикциях). Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.