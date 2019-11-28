Чтобы защитить от Коломойского: "Приватбанк" передали Кабмину
Кабинет Министров Украины изменил Министерство финансов в качестве владельца "Приватбанка". Перед этим Национальный банк заявлял об атаках со стороны олигарха Игоря Коломойского, связанных с ситуацией вокруг "Привата".
Смена собственника банка следует из данных НБУ о структуре собственности по состоянию на 25 сентября, пишет Financial Club.
К слову: Коломойский: "Приватбанк" мне скоро вернут, и МВФ об этом знает
После национализации "Приватбанка" в конце 2016 года он постоянно был в собственности Министерства финансов Украины. Такая же ситуация была и по состоянию на 1 января 2019 года.
Зато по состоянию на 25 сентября того же года в отчетах НБУ владельцем 100% государственного банка уже отмечается Кабинет министров.
Что о давлении Коломойского говорили в НБУ?
В Национальном банке 27 ноября заявили о давлении со стороны олигарха, которое продолжается уже в течение нескольких недель. Атаки происходили в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытках насильственного вторжения в НБУ "титушками".
При этом, согласно сообщению, Нацбанк, президент и правительство объединены позицией, что предыдущий владелец должен вернуть долг банку. Речь идет о 5,5 миллиардах долларов, выведенных из "Привата" до национализации.
Дело "Приватбанка": основное
- Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
- Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.
Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в иностранных юрисдикциях). Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
- 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.
- Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.