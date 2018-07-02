Чтобы отпраздновать День рождения в Луганске, сначала нужно месяц отпахать

С давних пор День рождения ассоциируется у меня с чем-то необычным на столе. С изюминкой. С продуктами, которые мы можем себе позволить только на праздники.

Покупаем их к празднику или готовим только в определенные дни года.

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Может быть, потому что мой День рождения никогда не предполагал возможности уехать из города – вначале этого не позволяла школа, потом институт, после работа. И красивый стол с праздничной сервировкой – со всеми атрибутами классического праздника – был неизменной ассоциацией Дней рождений всех членов моей семьи.

Наверное, в этом были традиции нашей семьи. А ими, как известно, сильна любая семья. И я в этом году в третий раз после 2014 года замечаю, что праздничный стол – непомерная роскошь для меня.

И у меня закрадывается мысль, которой не было никогда: а нужно ли вообще что-то? Нужно ли праздновать даже самым тесным кругом, если на эти деньги можно было бы жить весь месяц? И в моем случае речь не идет о чем-то сверх естественном – никаких омаров или икры, стейков или фуагра. Стол с оттенком праздникам. Всего-то. И я не могу легко принять тот факт, что нужно работать полмесяца, чтобы в кругу семьи отпраздновать свой день рождения за столом.

Приятельница рассказывала, что они с дочерью готовились несколько месяцев к первому Дню рождения внучки. Из самого дорогого – заказной торт с детской символикой. Для них такие траты непомерная роскошь, но они хотели удивить гостей и дать каждому из четырех гостей с собой по кусочку торта.

На столе по моим представлениям не было ничего необычного – куриное филе, пюре, пара самых простых салатов, а спиртное гости принесли с собой. Такой вот стол потянул тысяч на пять российских рублей, что для этой семьи непомерно много для одного дня и, фактически, одного приема пищи.

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Мясное блюдо из курицы, потому что это дешевле всего, пюре, потому что его едят все, салаты как атрибут праздника. На моем столе в худшие времена было чуть больше, чем пюре или курица…

Я всегда думала, что на такие праздники мы собираемся слишком редко, чтобы экономить еще и на еде. Но, может быть, мои представления слишком индивидуальны и слишком неправильны…

Первый раз я удивилась, когда в 2015 году вместо подарка маме смогла только лишь накрыть стол на ее День рождения. А ведь если посчитать все дни рождения, когда мы празднуем их осознанно, не так уж их и много, если разобраться.

Дольше мы храним в памяти такие минуты, встречи, разговоры, тепло этих дней. И в свой очередной День рождения я думаю о том, что, быть может, не стоит задумываться о чем-то необычном, если такая жизнь сейчас, такие реалии, все так живут или почти все, и мои традиции и представления стоит подвинуть в этот раз, если так уж выходит.

Только вот еще что – будет ли в следующем году такая же возможность? И будут ли за моим столом все те люди, для кого мне так хочется накрыть стол? И разве это не абсурд работать только на еду и экономить при этом на еде? Работать только для того, чтобы есть, но даже при таком нехитром раскладе не иметь возможности питаться тем, что хочется.

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