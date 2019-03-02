09:35
2 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зачем Путин выкупил сигареты. Пьяное путешествие России
      Вєсті Кремля
      23:03, 1 марта
      Вести.UA: Геращенко стал детективом. Как Медведчук привлекает внимание
      Вєсті.UA
      22:55, 1 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, сегодня
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Артем Овдиенко

      "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное"

      272
      "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное"
      / REUTERS

      Ви знали, що в бацька Лукашенки, який при владі вже 30 років дуже розвинена підприємницька жилка? Його країна усі ці роки живе з того, що задешево російську нафту отримує, переробляє її на пальне і задорого назад росіянам продає, і нас у тому числі.

      Але виходить так, що Білорусь, яка немає власних покладів нафти є одним із потужних гравців на ринку продажу пального!

      А як Бацька віртуозно скористався санкціями, що їх у відповідь Європі запровадила Москва, коли заборонила до себе завезення харчів з ЄС? Щойно Кремль зробив європейські пармезани, мідії та хамони персонами нон ґрата, як усе те раптом в Білорусі стали виготовляти. На російських прилавках з'явилися білоруські пармезани, мідії та хамони. Звісно, насправді нічого в білорусі не робили, просто стікери "Made in Belarus" клеїли на європейські товари, але для формального обходу кремлівських санкцій і отримання надприбутків цього цілком вистачило!

      Читайте також: Лукашенко розповів, чи йтиме у президенти Білорусі вшосте

      Зараз можна було б потішитися з винахідливості білорусів, а саме тому, як вони наживаються на росіянах. Але білоруси раптом в тисячу разів не збільшили постачання Україні вугілля антрацитових порід. Українські ТЕС відчули його брак після окупації Донбасу, адже саме звідти антрацит на українські електростанції раніше і надходив. Потому, коли вирішили припинити торгівлю з окупантами, почали купувати антрацит чи то з ПАР, чи то навіть з Австралії, але останнім часом купуємо антрацит в білорусів.

      Але біда в тому, що немає в Білорусі тих покладів антарциту, так само, як немає мідій, хамону і пармезану. Схоже, як дурять білоруси росіян, перепродуючи їм європейські харчі, так само і вугілля вони нам перепродують.

      Не виключено, що вугілля, яке купуємо у білорусі з Донбасу. Але за паперами – все чисто й претензій бути не може.

      Читайте також: Окремий будинок у союзному будівництві: як Лукашенко бачить об’єднання з РФ

      blog_ava
      Гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака
      сегодня
      365
      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Беларуси Александр Лукашенко Публикации Угольная промышленность
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 1 марта: объединение Садового и Гриценко и решение суда в Гааге об Украине
      сегодня , 09:00 Главные новости 1 марта: объединение Садового и Гриценко и решение суда в Гааге об Украине
      1022
      От "эль-классико" до львовского дерби: топ-матчи выходных
      сегодня , 09:00 От "эль-классико" до львовского дерби: топ-матчи выходных
      Ігор Саджениця 6
      "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное"
      сегодня , 08:40 "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное"
      Артем Овдієнко 272
      Признание Коэна потрясло Конгресс: в США начался процесс выдавливания Трампа из Белого дома
      сегодня , 01:00 Признание Коэна потрясло Конгресс: в США начался процесс выдавливания Трампа из Белого дома
      Іван Яковина 675
      Письмо из Луганска: вернувшихся не всегда встречают с радостью
      1 марта , 22:00 Письмо из Луганска: вернувшихся не всегда встречают с радостью
      Ольга Черненко 1176
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук