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Чубаров объяснил, почему современное российское оружие в Крыму не помешает деоккупации

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Российское оружие в Крыму не помешает процессу деоккупации
Российское оружие в Крыму не помешает процессу деоккупации / day.kyiv.ua

Россия продолжает свозить в аннексированный Крым новую мощное оружие, в частности, зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", но это отнюдь не помешает освобождению полуострова и возвращению его Украине.

Такое мнение высказал глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает Крым. Реалии.

"Действительно, россияне наполнили полуостров всем современным вооружением, которое у них есть сейчас. Их зенитно-ракетные системы способны нанести вред странам-членам НАТО – Болгарии, Румынии и Турции. Но говорить о том, что это создает препятствия, которые невозможно преодолеть в контексте деоккупации Крыму, я бы не стал", – сказал Чубаров.

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Глава Меджлиса отметил, что, в частности, потому что на Россию по всем направлениям активно давят международные партнеры Украины. Большую роль в давлении играют экономические санкции.

Напомним, Россия активно завозит в Крым новые типы вооружения. В частности, в начале 2018 РФ начала разворачивать там системы С-400 для "защиты от воздушных угроз со стороны Украины".

Теги: Новости Украины Оружие Санкции Новости Крыма Аннексия Крыма Рефат Чубаров
Источник: 24 Канал
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