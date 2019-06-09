Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что он и национальный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев провели консультации с представителями шести политических партий, часть из которых уже внесла в свои списки представителей крымских татар.

Чубаров подчеркнул, что представителей крымских татар, которые баллотируются в Верховную Раду по спискам разных проукраинских и проевропейских партий, объединяет одна цель – деоккупация Крыму и будущее Украины в ЕС и НАТО, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Представительство крымских татар в нескольких партиях, которые идут в одном направлении, – это то, что мы воспринимаем как позитив,

– сказал Чубаров.

Он отметил, что в списках партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко будут представлены крымские татары – Мустафа Джемилев и заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийхоз. В списках партии "Украинский стратегия", которую возглавляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман – первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова. В партии "Голос", которую возглавил Святослав Вакарчук – будет два представителя крымских татар. На третьей позиции в списках партии "Сила и честь" Игоря Смешко будет сам Чубаров.

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа сообщил, что сейчас идут консультации о включении в списки представителей крымских татар с еще одной партией.

Ранее Чубаров заявлял, что в списках "Оппозиционного платформы" представителей крымских татар нет, как и в "Батькивщине", однако там есть представители Крыма.