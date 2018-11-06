Чудаковатая Тильда Суинтон повторила образ эксцентричной британской поэтессы для журнала: фото

Британская киноактриса с необычной внешностью Тильда Суинтон 5 ноября отметила свой день рождения. Звезде фильмов "Суспирия" и "Хроники Нарнии" исполнилось 58 лет. Накануне она снялась в фотосессии для журнала W Magazine.

Новые снимки опубликовал W Magazine на своей странице в Instagram. Тильда Суинтон в новой съемке примерила образ британской поэтессы Эдит Ситвелл.

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"Тильда Суинтон – актриса, муза, хамелеон, которая отдает дань легендарной эксцентричной поэтессе Эдит Ситвелл", – пишет издание.

Киноактриса позировала в объективе фотографа Тима Уокера на территории усадьбы Ренишоу Холл в Дербишире. Там в детстве жила Ситвелл. Тильда примерила странные старомодные, но яркие, наряды. Ее образы дополняли тюрбаны и многочисленные украшения.

Что интересно, поэтесса Ситвелл была родственницей Тильды – двоюродной бабушкой.

"Я знала о Ситвеллах всю жизнь. Я всегда ценила их как родственников", – призналась актриса, вспоминая и братьев поэтессы Захеверелла и Осберта.



Тильда Суинтон для W Magazine



Эдит Ситвелл



Тильда Суинтон для W Magazine



Тильда Суинтон для W Magazine



Тильда Суинтон для W Magazine



Тильда Суинтон для W Magazine



Тильда Суинтон для W Magazine



Тильда Суинтон для W Magazine



Тильда Суинтон для W Magazine