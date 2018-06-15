Чудо-женщина 2: появились первые кадры фильма

В 2019 году на экраны выйдет вторая часть супергеройского фильма "Чудо-женщина 1984". Первыми кадрами со съемочной площадки поделилась Галь Гадот, которая исполняет главную роль в ленте.

На фото видно, как Гадот стоит в окружении старых цветных телевизоров. Действие фильма будет происходить в 80-е годы прошлого века.

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Также на первых кадрах можно увидеть актера Криса Пайна, который выполняет роль капитана Тревора, возлюбленного Чудо-женщины.

Издание Daily Mail выложило снимки со съемочной площадки, на которых изображены Галь и Крис. Актеры были одеты в стиле 80-х: на Гадот пиджак с широкими плечами, а на Крисе – бомбер,поясная сумка.

Крис Пайн и Галь Гадот

Режиссером второй части стала Патти Дженкинс, которая работала над первым фильмом.