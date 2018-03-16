"Чудо-женщина" Галь Гадот стала лицом Reebok
Актриса, звезда фильма "Чудо-женщина" Гадот стала лицом кампании спортивного бренда Reebok.
Гадот станет лицом Be More Human – рекламы линии женской спортивной одежды для фитнеса.
По словам представителей компании, "непрерывный дух и естественное лидерство", которыми наделена Галь, станут вдохновением и стимулом для миллионов людей по всему миру.
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Ранее с Reebok сотрудничали модель Джиджи Хадид, певица Ариана Гранде и дизайнер Виктория Бекхэм.
Источник: 24 Канал
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