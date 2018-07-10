"Чудо-женщина" посетила больных детей в госпитале США: трогательные фото
Израильская актриса Галь Гадот, которая сейчас проводит время на съемочной площадке фильма "Чудо-женщина 1984", оделась в костюм супергероини и поддержала больных детей в госпитале Вирджинии.
Об этом сообщают на The Daily Mail.
Голливудская звезда решила посетить малышей, поскольку сейчас находится в городе Аннандейл, где проводятся съемки ленты. Женщина охотно общалась с малышами и подростками, фотографировалась с ними и даже уделила время медицинскому персоналу.
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Галь Гадот в госпитале Вирджинии
Такой неожиданный визит киноактрисы очень поднял настроение и дух больных детей, а одна из врачей решила поблагодарить Галь Гадот за внимание к госпиталю.
"Дорогая Галь Гадот! Искренне благодарю за посещение моих пациентов и коллег в госпитале. В следующий раз вы можете согласовать свой визит с моим расписанием дежурств", – пошутила детский невролог Патти Сео-Майер в Twitter, когда увидела фотографии Гадот со своими коллегами.
К слову, премьера сиквела "Чудо-женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли запланирована на 1 ноября 2019 года.
Напомним, что это не первый опыт киноактеров, которые поддерживают тяжелобольных детей в больницах. Почти год назад голливудский актер Джонни Депп встретился с онкобольными детьми в больнице в г. Ванкувер, Канада, в образе Джека Воробья.