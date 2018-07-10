"Чудо-женщина" посетила больных детей в госпитале США: трогательные фото

Израильская актриса Галь Гадот, которая сейчас проводит время на съемочной площадке фильма "Чудо-женщина 1984", оделась в костюм супергероини и поддержала больных детей в госпитале Вирджинии.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Голливудская звезда решила посетить малышей, поскольку сейчас находится в городе Аннандейл, где проводятся съемки ленты. Женщина охотно общалась с малышами и подростками, фотографировалась с ними и даже уделила время медицинскому персоналу.

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Галь Гадот в госпитале Вирджинии

Такой неожиданный визит киноактрисы очень поднял настроение и дух больных детей, а одна из врачей решила поблагодарить Галь Гадот за внимание к госпиталю.

"Дорогая Галь Гадот! Искренне благодарю за посещение моих пациентов и коллег в госпитале. В следующий раз вы можете согласовать свой визит с моим расписанием дежурств", – пошутила детский невролог Патти Сео-Майер в Twitter, когда увидела фотографии Гадот со своими коллегами.

Dear @GalGadot- Thank you SO MUCH for visiting my patients and colleagues at #InovaChildrensHospital! Next time, can you align your visit with my call schedule? Love, #SuperFan pic.twitter.com/kmE7CoFRvE — Patty Seo-Mayer (@PSeoMayer) 7 юли 2018 г.

К слову, премьера сиквела "Чудо-женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли запланирована на 1 ноября 2019 года.

Напомним, что это не первый опыт киноактеров, которые поддерживают тяжелобольных детей в больницах. Почти год назад голливудский актер Джонни Депп встретился с онкобольными детьми в больнице в г. Ванкувер, Канада, в образе Джека Воробья.