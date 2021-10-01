Чудом выжил: в ДТП под Кривым Рогом микроавтобус разорвало на куски – фото последствий

Вблизи Кривого Рога Днепропетровской области произошло жуткое ДТП. Там столкнулись грузовик MAN с прицепом и микроавтобус Volkswagen Transporter. В результате аварии травмировался 26-летний водитель микроавтобуса. От госпитализации он отказался.

Авария произошла в районе села Вишневое около 7:30 утра. Спасатели отключили аккумуляторы в транспортах, чтобы вдруг не произошел пожар.

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Водитель отказался от медицинской помощи

Грузопассажирский микроавтобус Volkswagen столкнулся с фурой MAN с прицепом. В результате аварии пострадал 26-летний водитель микроавтобуса. Спасатели вытащили мужчину и вызвали на место скорую. Однако в больницу он ехать отказался. Очевидно, мужчина пострадал несильно.

Криворожский журналист Олег Ермолинский публикует фото, где видно, что микроавтобус разорвало на куски. Водителю чудом удалось выжить.

По словам водителя фуры, маршрутка по непонятным причинам выехала на встречную полосу движения. В результате мощного удара Volkswagen развернуло. Все обстоятельства и причину ДТП устанавливает полиция.

Жуткое ДТП возле Кривого Рога / Фото Олега Ермолинского и ГСЧС