"Чума XXI века": почему ученые так и не нашли лекарства от болезни Альцгеймера

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, болезнь Альцгеймера в ближайшие десятилетия станет главной проблемой для человечества. Хотя за последние два года биологи достигли определенных успехов в понимании как самой болезни, так и ее причин, однако ученым так и не удалось создать эффективные лекарства.

Об этом рассказал профессор университета Дюссельдорфа Дитер Вилльболд, передает информационное агентство "РИА Новости".

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"За последние годы были созданы десятки препаратов,которые или облегчают симптомы болезни Альцгеймера, или несколько тормозят ее развитие, если их принимать на самых ранних этапах дегенерации нервной ткани. Никаких реальных лекарств, способных избавить человека от этого недуга, пока нет", – убеждает ученый .

Болезнь Альцгеймера – что это? Это заболевание, которое возникает у людей в пожилом возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он ​​нуждается в постоянном присмотре и посторонней помощи.

По его словам, отсутствие реального прогресса в этом направлении связанным с тем, что мы пока не понимаем механизмов, которые заставляют клетки мозга накапливать в себе тау-белок, бляшки бета-амилоида, клубки альфа-синуклеина и других потенциальных виновников развития нейродегенеративных болезней.

"Дополнительная проблема состоит в том, что видимые симптомы болезни Альцгеймера, такие как потеря возможности запоминать новую информацию и ухудшение когнитивных способностей, проявляются на последних этапах ее развития, когда в мозгу человека уже много бета-амилоида, который вывести из организма крайне трудно", – добавляет ученый.

Как заметил биолог, борьба с одиночными звеньями бета-амилоида не имеет смысла.

Даже если уменьшить их концентрацию на 20-30%, эффект от этого будет почти нулевым. Это подтверждает и практика – в последние годы коллеги часто разрабатывают препараты, уничтожающие эти молекулы, и все они провалились на клинических испытаниях. По этой же причине не работают и различные иммунологические подходы. Синтетические антитела, способные соединяться с "стройблоками" бета-амилоида, не мешают им формировать более сложные структуры и убивать нейроны до того, как замеченные ими белковые клубки будут уничтожены иммунной системой,

– отмечает профессор.

Кроме того, продолжает Вилльболд, антитела могут соединяться только с некоторыми типами подобных "стопок", игнорируя другие комбинации белковых "кирпичиков", а в таком случае произойдет что-то похожее, как во время заражения ВИЧ и другими вирусами.

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"Та часть, которую антитела не "увидят", станет размножаться, постепенно заполнит пустующие ниши и начнет уничтожать клетки", – пояснил специалист.

К слову, недавно ученые из Калифорнии нашли способ диагностировать болезнь Альцгеймера с помощью искусственного интеллекта.

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