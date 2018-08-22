Чуть не умерла, – Костюк о трудной победе над экс-украинкой, которая приняла гражданство России

В первом раунде квалификации US Open 16-летняя Марта Костюк сыграла с 25-летней Валентиной Ивахненко. До 2014 года последняя выступала за Украину, но после аннексии Крыма уроженка Ялты приняла российское гражданство.

Матч выдался достаточно напряженным. Костюк проиграла первый сет и была близка к поражению во втором, уступая в счете 1:5. И все же сумела собраться и переломить ход поединка, выиграв второй и третий сет на тай-брейках, а в целом и матч.

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"Я думала, что с первого розыгрыша мяча я проиграю этот матч. Я чувствовала себя не слишком хорошо. Но так и следует играть – нужно побеждать даже в такие дни. И я очень рада победе. У меня давно не было таких замечательных побед после Уимблдона", – призналась Марта Костюк.

Matches like the one I played today are one of the reasons I started playing tennis in a first place... pushing yourself to the limits, fighting for every ball, saving match points and in the end, winning the match...

Let's get ready for Round 2

: @JJlovesTennis pic.twitter.com/jqqxK5oPTF — Marta Kostyuk (@marta_kostyuk) 21 серпня 2018 р.

Она также добавила, что трудно было играть из-за жары, ведь она оказалась не готовой к таким погодным условиям.

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