"Чувствую, что имею 300 граммов лишней крови": более 50 байкеров в Черкассах стали донорами

В Черкассах в один день более 50 байкеров стали донорами. Они большой колонной приехали на местную станцию переливания крови. И даже этот процесс сумели превратить в настоящее действо.

Коридоры черкасского медучреждения быстро заполнили татуированные мужчины в металлически-кожаной экипировке. Если у других подобная процедура вызывает страх – они шутят.

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Некоторые экстремалы сдают кровь не в первый раз. Например, байкер Сергей Герасименко, был один из первых, кто согласился поделиться кровью, ведь его жизнь когда-то спас именно донор. Другие же отшучиваются, что имеют слишком много крови, поэтому решили ее отдать.

Я чувствую, что где-то здесь имею 300 граммов лишней крови. Вот и решил ее кому-то отдать. Это нужно, потому что это может спасти здоровье и жизнь других людей, я же здоров, у меня крови много, мне не жалко. Где-то будет брат по крови – да и хорошо,

– сказал Святослав Ханеев.

Медперсонал к брутальным донорам привык быстро. У байкеров переспрашивают, соблюдали ли те специальную диету. Ведь алкоголь и жирная пища перед сдачей крови запрещены.



Как подготовиться к сдаче крови / Инфографика 24 канала

Заведующая отделом заготовки и переработки крови Галина Зарянская отметила, что донорская кровь всегда нужна, в частности при тяжелых травмах, операциях.

К слову, за один раз донор сдает 400 граммов крови. Байкеры уверяют, что их кровь – панацея от всех недугов, потому что она наполнена адреналином и жизнелюбием. После сдачи байкеры все вместе отмечают свое доброе дело стаканом сладкого чая.



Что делать после сдачи крови / Инфографика 24 канала

Инициативу байкеров поддержали и другие черкасцы. Вместе они не давали передышки станции переливания крови весь день. Потому что убеждены: их маленький поступок спасет кому-то жизнь.

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