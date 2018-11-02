Чувствую изменения в гормональном фоне, – Гвинет Пэлтроу удивила откровенным признанием

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу откровенно призналась, что в свои 46 ощущает первые симптомы менопаузы.

Стройная фигура и всегда прекрасный вид даже без макияжа – Гвинет Пэлтроу завораживает сотни поклонников. Однако чувствует себя звезда не столь молодо.

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Как сообщает The Daily Mail, голливудская актриса уже чувствует первые симптомы менопаузы. Гвинет Пэлтроу призналась, что довольно часто у него меняется настроение без причины. Кроме этого, у звезды повышенная потливость.

Когда начинается пременопауза, ваш организм претерпевает ощутимые изменения. Я чувствую изменения в гормональном фоне и в настроении – могу разозлиться без причины,

– откровенно рассказала Гвинет Пэлтроу.

По словам актрисы, таким признанием она стремится привлечь внимание общественности к этому естественному процессу. Гвинет добавила, что люди должны по-другому воспринимать проблему менопаузы.

"Менопауза нуждается в определенном ребрендинге. Помню, когда у моей мамы начались эти симптомы, это был очень непростой период – она была очень эмоциональной и часто страдала. Не думаю, что в обществе есть яркий пример женщины с менопаузой", – добавила Гвинет Пэлтроу.

Стоит отметить, что такое сообщение звезды появилось на ее скандальном сайте.

Гвинет Пэлтроу месяц назад оштрафовали на 145 тысяч долларов за неэффективность нефритовых и кварцевых вагинальных "яиц", которые должны были "увеличивать сексуальную энергию". Кроме этого, медики заявили, что витамины для беременных женщин, которые приносят прибыль актрисе, могут навредить как женщинам, так и их потомкам.

Что такое менопауза?Это прекращения у женщин менструации, которое сопровождается замедленным обменом веществ, уменьшением выработки гормонов в организме, на фоне этого кожа начинает быстрее стареть и возникают болезни.