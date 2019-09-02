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      Чувствую себя богом: в Одессе полицейский ездил за рулем авто с бутылкой – видео

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      В Одессе полицейский катался за рулем с бутылкой в руке
      В Одессе полицейский катался за рулем с бутылкой в руке / Скриншот

      Одесский милиционер Сергей Коваль отличился возмутительным поступком, да еще и сам обнародовал это в сети. Мужчина катался за рулем BMW с пивной бутылкой в руках и рассказывал, что "чувствует себя богом".

      Видео из салона иномарки опубликовал полицейский в сторис на своей странице в инстаграм. Известно, что он является сотрудником Приморского райотдела полиции Одессы.

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      На видео видно, что полицейский за рулем автомобиля держит в руке пивную бутылку и пьет из нее. Точная дата и время съемки не известны.

      Всю жизнь так хотел на*уй ездить. П*зда. Чувствую себя богом,
      – говорит Коваль.

      Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

      "Новый начальник, красивая жизнь. Модные машины. Личные водители. Но сейчас пока не о нем, сейчас о любителях пить пивко за рулем модной тачки из следственного отдела. Послушайте мечты этого Бога. Мне добавить нечего", – написал журналист общественной организации "Безопасное город" Юрий Головчук, который распространил видео в фейсбуке.


      Одесский полицейский Сергей Коваль / фото с инстаграму sergey_koval19

      Какое наказание предусмотрено за пьянку за рулем?В 2018 году Верховная Рада серьезно усилила штрафы нетрезвых водителей. Да, за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрен штраф от 17 до 34 тысяч гривен с лишением прав на срок до 3 лет.

      Если водителя поймают за это нарушение повторно, ему грозит штраф в 51 тысячу гривен и лишение права управления на срок от двух до трех лет.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Полиция Новости Одессы Скандал Алкоголь
      Источник: 24 канал
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