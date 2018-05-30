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Чувствую себя не очень хорошо, – Стерненко рассказал о своем состоянии после нападения

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Сергей Стерненко рассказал о своем состоянии после нападения
Сергей Стерненко рассказал о своем состоянии после нападения / Facebook Сергея Стерненко

Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко рассказал о своем состоянии здоровья после нападения и операции.

В ночь 25 мая в Одессе двое мужчин напали на местного активиста Сергея Стерненко. Парень сумел себя защитить и нанес смертельный удар ножом одному из нападавших, другому же удалось скрыться.

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Впоследствии злоумышленника Александра Исайкула задержали и объявили о подозрении в совершении преступления, однако вскоре мужчину отпустили, и  он имеет статус свидетеля по делу.

Сам Стерненко сейчас проходит лечение в Киеве.

В эксклюзивном комментарии по телефону в эфире 24 канала он подтвердил, что в среду ему сделали очередную операцию.

Чувствую себя не очень хорошо. Очень сильно болит рука, мне сегодня зашили два сухожилия на пальцах, зашили еще сухожилие лучевого сгиба кости, ладонная мышца. Было повреждение лучевой артерии, карпальной связи и еще там с нервом была проблема,
– рассказал Сергей Стерненко.

По его словам, повреждения довольно серьезные и более 6 недель придется носить гипс и проходить еще специальные медицинские процедуры. Экс-лидер одесского "Правого сектора" опровергает информацию о том, что он сам себя порезал.

Одесский активист подтвердил, что защищался ножом нападающего, который ему удалось выхватить.

"Удалось остановить удар ножом, который мог мне попасть в левую часть грудной клетки или в шею или в голову", – отметил Стерненко.

Теги: Новости Украины Новости Одессы Расследования Полиция Сергей Стерненко
Источник: 24 Канал
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