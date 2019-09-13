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      Чувствуют ли украинцы себя счастливыми: интересные результаты исследования

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      Чувствуют ли украинцы себя счастливыми
      Чувствуют ли украинцы себя счастливыми / knau.kharkov.ua

      В Киеве проходит 16-й ежегодный форум Ялтинской Европейской Стратегии (YES). Во время мероприятия продемонстрировали исследование, показывающее уровень счастья в разных странах мира.

      По данным исследования, Украина особенно отличается среди других стран по потребностям для счастья.

       К слову: В Киеве стартовала ежегодная встреча YES: почему Кличко думает о роспуске Киевсовета

      Для большинства стран важнейшими факторами в жизни является здоровье, ощущение счастья и финансовая стабильность. Зато у украинцев преобладает потребность счастья для своих детей.

      форум YES
      Какие факторы влияют на уровень счастья в разных странах мира

      В то же время, как показывает исследование, украинцы и китайцы являются самым оптимистическим народами. Ведь они надеются, что станут счастливыми в будущем.

      форум YES
      В каких странах люди считают, что станут счастливыми в будущем

      К слову, в рейтинге самых счастливых стран ООН, который появился в марте 2019 года, Украина заняла 133 место из 156. По сравнению с 2018 годом она поднялась на 5 позиций. Возглавляет этот рейтинг уже второй год подряд Финляндия.

       

      Щ

      Что еще известно о YES-2019?
      16-я ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" будет проводиться с 12 по 14 сентября в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной Ялтинской Европейской Стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Форум YES 2019 Психология
      Источник: 24 канал
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