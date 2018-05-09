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Chuwi HiGame: обзор компактного и мощного мини-компьютера для игр

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Chuwi HiGame
Chuwi HiGame / Фото из свободных источников

Компания Chuwi представила устройство, которое сочетает в себе компактность и мобильность ноутбуков с производительностью и возможностью апгрейда стационарных компьютеров. Новинка получила название HiGame и с ее помощью можно существенно экономить место, получив "машину" достаточной мощности даже для игр.

Об этом сообщает 4pda.

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Chuwi HiGame

Chuwi HiGame имеет компактные размеры

Chuwi HiGame оснащен процессором Intel Core i7 или i5 восьмого поколения с интегрированной графикой Radeon Rx Vega M от AMD. По убеждению Chuwi, мини-компьютер HiGame демонстрирует заметно большую производительность в бенчмарках и играх по сравнению с системами на базе Intel Core i7-7700HQ с видеокартой NVIDIA GeForce 1060 Max-Q.

Chuwi HiGame

Chuwi HiGame показывает хорошие характеристики в бенчмарках

Компьютер также получил 8 Гбайт оперативной памяти типа DDR4 и SSD-накопитель объемом до 256 Гбай. Если этого будет недостаточно, то производитель предусмотрел дополнительные слоты под "оперативку" и жесткий диск, благодаря чему компьютер долгое время не потеряет своей актуальности.

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В Chuwi HiGame есть пять разъемов USB 3.0, один USB Type-C, соединенный с Thunderbolt 3, два HDMI 2.0, два DisplayPort 1.3, разъем для подключения сетевого кабеля и аудио выходы под наушники и микрофон. При желании к компьютеру можно одновременно подключить несколько мониторов.

Chuwi HiGame

Chuwi HiGame имеет поддержку одновременно нескольких мониторов

Технические характеристики Chuwi HiGame:

  1. Процессор: Intel Core i7-8709G или i5-8305G;
  2. Видеокарта: Radeon Rx Vega M GH или GL в зависимости от центрального процессора;
  3. Оперативная память: 8 ГБ DDR4, поддержка до 32 ГБ;
  4. Накопитель: SSD на 128 или 256 ГБ, отдельный слот под M.2 и 2,5-дюймовый SSD/HDD;
  5. Разъемы: 5 х USB 3.0, 1 х USB Type-C, соединенный с Thunderbolt 3, 2 х HDMI 2.0, 2хDisplayPort 1.3, разъем для подключения сетевого кабеля и аудиовыход под наушники и микрофон;
  6. Операционная система: Windows 10 Home 64 бит;
  7. Габариты: 173 х 158 х 73 мм.

Цена Chuwi HiGame

Что касается рекомендованной стоимости Chuwi HiGame, то мини-ПК в зависимости от модели процессора будет стоить 1299 - 1499 долларов (около 34 150 - 39 400 гривен), а те, кто оформит предварительный заказ через площадку Indiegogo, получат существенную скидку до 38%.

Теги: Китай Техно Гаджеты Обзоры
Источник: 24 Канал
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Новости за 9 мая
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