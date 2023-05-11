ЗЕЛЕНСЬКИЙ!!! УВАГА!!!

Ми, хакери «Солнцепёка», оголошуємо кібервійну Україні. Ми знищуватимемо всі об’єкти інфраструктури країни, які прямо чи опосередковано пов’язані з забезпеченням твоїх воєнних злочинів, доки ти не одумаєшся та не припиниш безглузде винищення українського народу.

25 квітня ми провели першу акцію та зупинили роботу Міністерства громад та територій – Мінрегіон (https://t.me/solntsepekZ/696). Сьогодні, клоуне, ми заблокували роботу підконтрольних твоїм силовикам провайдерів (Corbina та ZNet), знищили все мережеве обладнання та сервери. На підтвердження своїх дій публікуємо бази даних клієнтів, а також внутрішню документацію (https://tinyurl.com/mrv5zsma).

Із кожним днем наших кібератак ставатиме все більше!

P.S. Окремо дякуємо небайдужим працівникам Мінрегіону України та київських провайдерів.