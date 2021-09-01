В Харькове 31 октября впервые состоятся выборы в мэры после смерти Геннадия Кернеса. Сейчас обязанности мэра исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.
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Календарный план внеочередных выборов
Избирательный процесс начинается 11 сентября. Позже:
- до 16 сентября включительно граждане могут подать заявления об изменении избирательного адреса в орган ведения Государственного реестра избирателей;
- с 21 по 30 сентября включительно будут выдвигать кандидатов от местных партий или самовыдвиженцев;
- до 6 октября включительно кандидаты вносят представления в состав участковых избирательных комиссий;
- до 8 октября включительно избирательная комиссия должна обнародовать информацию о регистрации кандидатов;
- до 13 октября включительно должны утвердить избирательный бюллетень и позаботиться о защите документа;
- до 21 октября участки должны прислать избирателям приглашение.
Голосование за нового мэра Харькова состоится 31 октября с 08:00 до 20:00. Результаты должны обнародовать до 12 ноября включительно.
Полный календарный план можете просмотреть по ссылке.