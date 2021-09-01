В Харькове 31 октября впервые состоятся выборы в мэры после смерти Геннадия Кернеса. Сейчас обязанности мэра исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

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Календарный план внеочередных выборов

Избирательный процесс начинается 11 сентября. Позже:

до 16 сентября включительно граждане могут подать заявления об изменении избирательного адреса в орган ведения Государственного реестра избирателей;

с 21 по 30 сентября включительно будут выдвигать кандидатов от местных партий или самовыдвиженцев;

до 6 октября включительно кандидаты вносят представления в состав участковых избирательных комиссий;

до 8 октября включительно избирательная комиссия должна обнародовать информацию о регистрации кандидатов;

до 13 октября включительно должны утвердить избирательный бюллетень и позаботиться о защите документа;

до 21 октября участки должны прислать избирателям приглашение.

Голосование за нового мэра Харькова состоится 31 октября с 08:00 до 20:00. Результаты должны обнародовать до 12 ноября включительно.

Полный календарный план можете просмотреть по ссылке.

Обратите внимание! Предыдущий мэр Харькова Геннадий Кернес умер из-за осложнений после коронавируса в декабре 2020 года.

Игоря Терехова, исполняющего обязанности мэра, харьковчане считают лидером среди кандидатов.