ЦИК опубликовала календарный план внеочередных выборов мэра в Харькове
1 сентября 2021 , 09:47Читати новину українською
Источник:Центральная избирательная комиссия
Центральная избирательная комиссия обнародовала план внеочередных выборов в Харькове. Нового мэра будут выбирать 31 октября. Избирательный процесс начнется уже 11 сентября.
В Харькове 31 октября впервые состоятся выборы в мэры после смерти Геннадия Кернеса. Сейчас обязанности мэра исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.
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Календарный план внеочередных выборов
Избирательный процесс начинается 11 сентября. Позже:
- до 16 сентября включительно граждане могут подать заявления об изменении избирательного адреса в орган ведения Государственного реестра избирателей;
- с 21 по 30 сентября включительно будут выдвигать кандидатов от местных партий или самовыдвиженцев;
- до 6 октября включительно кандидаты вносят представления в состав участковых избирательных комиссий;
- до 8 октября включительно избирательная комиссия должна обнародовать информацию о регистрации кандидатов;
- до 13 октября включительно должны утвердить избирательный бюллетень и позаботиться о защите документа;
- до 21 октября участки должны прислать избирателям приглашение.
Голосование за нового мэра Харькова состоится 31 октября с 08:00 до 20:00. Результаты должны обнародовать до 12 ноября включительно.
Полный календарный план можете просмотреть по ссылке.Обратите внимание! Предыдущий мэр Харькова Геннадий Кернес умер из-за осложнений после коронавируса в декабре 2020 года.
Игоря Терехова, исполняющего обязанности мэра, харьковчане считают лидером среди кандидатов.