Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе. Вопросы потенциального голосования будут касаться газа, земли, продажи стратегических предприятий, игорного бизнеса и легализации марихуаны.

Комиссия обработала документы собрания по Всеукраинскому референдуму. Кстати, собрание состоялось 29 апреля в 15 населенных пунктах Днепропетровской области.

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Во время мероприятия присутствовали представители ЦИК, чтобы засвидетельствовать факт его проведения.

Где было собрание

поселок Петриковка Днепровского района,

поселок Васильковка Синельниковского района,

поселок Кринички Каменского района,

город Никополь;

село Шестерня Криворожского района.

Какие вопросы хотят вынести на референдум

Группы планируют организовать сбор подписей для вынесения на всеукраинский референдум вопросов:

Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не более чем 30 процентов?

Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?

Поддерживаете ли вы продажу объектов стратегической собственности Украины?

Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса в Украине?

Поддерживаете ли вы легализацию наркотика марихуана в Украине?

Подписи будут собирать 90 дней: с 15 мая до 12 августа 2021 года включительно. Для проведения референдума каждая из групп должна собрать 3 миллиона подписей.

Кстати, ЦИК отказал в регистрации еще 10 инициативным группам. Все потому, что предложенные вопросы по содержанию и по сути совпадали с уже зарегистрированными.



Закон о референдуме / Инфографика 24 канала