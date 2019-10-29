10:06
29 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин забирает у россиян наркотик. Егор Крид – "Сатанист"
      Вєсті Кремля
      21:34, 28 октября
      Вести.UA: Чему Коломойский научил Зеленского. Как Луценко и Гройсман в политику возвращаются
      Вєсті.UA
      20:19, 28 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ

      ЦИК через 3 месяца до сих пор пересчитывает голоса на скандальном округе №198

      30 Читати новину українською
      ЦИК до сих пор не установила победителя скандального 198-го округа
      ЦИК до сих пор не установила победителя скандального 198-го округа / procherk.info

      Центральная избирательная комиссия осуществляет повторный подсчет голосов на округе №198 в Черкасской области. Причиной для этого стали судебные тяжбы из-за результатов выборов в округе и то, что от этого ОВО в Черкасской области до сих пор отсутствует представитель в Верховной Раде.

      Очередное заседание, во время которого производится перерасчет голосов, началось в понедельник, 28 октября, сообщает Центральная избирательная комиссия.

       К слову: Первый скандал в новой Раде: избранному нардепу отказываются выдать удостоверение

      В целом ЦИК пересчитает голоса на 21 избирательном участке одномандатного избирательного округа. В списках избирателей на этих участках внесено около 12 тысяч человек.

      Повторный подсчет голосов осуществляется на выполнение судебных решений относительно результатов выборов в одномандатном округе. К вечеру 28 октября Комиссия успела пересчитать голоса на 15 участках из 21 и объявила перерыв.

      Что известно о скандале на округе № 198?
      Выборы в одномандатном избирательном округе №198 завершились победой кандидата-самовыдвиженца Сергея Рудыка. Однако кандидат от "Слуги народа" Дьяченко Наталья финишировала второй с отрывом в более чем тысячу голосов.

      ЦИК уже даже успела зарегистрировать Рудыка депутатом Верховной Рады, однако потом суд отменил это решение. Кроме того, обязал Избирательную комиссию пересчитать голоса в округе.

      blog_ava
      Я единственный министр правительства Гройсмана, которого преследуют, – Омелян
      сегодня
      426
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа ЦИК Мажоритарные выборы Мажоритарщики Верховная Рада Парламентские выборы 2019
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      SMM, marketing та IT: як увійти в сучасну професію, прочитавши одну книжку
      сегодня , 10:01 SMM, marketing та IT: як увійти в сучасну професію, прочитавши одну книжку
      Під обкладинкою 17
      Неідеальні префекти, або Від децентралізації до небезпечного авторитаризму на місцях
      сегодня , 09:00 Неідеальні префекти, або Від децентралізації до небезпечного авторитаризму на місцях
      Наталія Лебідь 159
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      25 октября , 10:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      439
      Какие государственные предприятия в Украине являются самыми прибыльными
      сегодня , 07:29 Какие государственные предприятия в Украине являются самыми прибыльными
      247
      Россия отцепила от украинского поезда мой вагон, – Казарин
      28 октября , 22:48 Россия отцепила от украинского поезда мой вагон, – Казарин
      Павло Казарін 687
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук