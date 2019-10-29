ЦИК через 3 месяца до сих пор пересчитывает голоса на скандальном округе №198

Центральная избирательная комиссия осуществляет повторный подсчет голосов на округе №198 в Черкасской области. Причиной для этого стали судебные тяжбы из-за результатов выборов в округе и то, что от этого ОВО в Черкасской области до сих пор отсутствует представитель в Верховной Раде.

Очередное заседание, во время которого производится перерасчет голосов, началось в понедельник, 28 октября, сообщает Центральная избирательная комиссия.

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В целом ЦИК пересчитает голоса на 21 избирательном участке одномандатного избирательного округа. В списках избирателей на этих участках внесено около 12 тысяч человек.

Повторный подсчет голосов осуществляется на выполнение судебных решений относительно результатов выборов в одномандатном округе. К вечеру 28 октября Комиссия успела пересчитать голоса на 15 участках из 21 и объявила перерыв.

Что известно о скандале на округе № 198?

Выборы в одномандатном избирательном округе №198 завершились победой кандидата-самовыдвиженца Сергея Рудыка. Однако кандидат от "Слуги народа" Дьяченко Наталья финишировала второй с отрывом в более чем тысячу голосов.



ЦИК уже даже успела зарегистрировать Рудыка депутатом Верховной Рады, однако потом суд отменил это решение. Кроме того, обязал Избирательную комиссию пересчитать голоса в округе.