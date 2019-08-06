ЦИК не уложилась в сроки с объявлением результатов выборов: какие могут быть последствия

ЦИК 5 августа должна была объявить окончательные результаты выборов в Верховную Раду. Однако, из-за многочисленных фактов фальсификаций на участках и судебных исков члены комиссии не успели этого сделать. Это был последний отведенный для этого день. Какие последствия такого нарушения – 24 каналу разъяснил адвокат Игнат Желиховский.

Поэтому, ЦИК должна признать избранными последних восьми народных депутатов по одномандатным округам. В частности, не удалось установить результаты на одном округе №210. Там окружная избирательная комиссия (ОИК) не успевала осуществить назначенный судом повторный подсчет голосов на ряде участков.

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ЦИК обязала окружную избирательную комиссию округа №210 не позднее 16 часов 6 августа завершить повторный подсчет голосов на 33 избирательных участках. А по результатам подсчета внести изменения в установленные итоги голосования. По состоянию на 13:00 ЦИК получила протокол об итогах голосования в 210-м округе. Адвокат считает, что ЦИК до 24:00 сегодняшнего дня имеет возможность объявить результаты выборов по всем одномандатным избирательным округам.

О ситуации на 210 округе, смотрите здесь:

Считаю, что нарушение сроков объявления результатов не станет критической проблемой для ЦИК. Единственное на что действительно повлияет эта ситуация – регистрацию народных депутатов и дату начала работы нового парламента,

– отмечает адвокат.

Относительно возможного наказания для членов ЦИК или ОИК. Согласно букве закона, ЦИК обязана установить результаты выборов только в общегосударственном округе. Собственно, это они и сделали. Обязательства ЦИК установить результаты выборов в одномандатных избирательных округах на законодательном уровне не закреплено.

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Согласно закону "О выборах народных депутатов Украины" ЦИК устанавливает результаты выборов в соответствующих одномандатных округах, не позднее чем на 15-й день со дня голосования. Это делается на основании протоколов ОИК. Если же ОИК не предоставили протоколов, соответственно ЦИК не смогла установить результаты. По мнению адвоката, нарушение срока установления результатов выборов в одномандатных избирательных округах для ЦИК не будет иметь никаких последствий. В то же время, из-за правоохранительных органов ЦИК может создать "проблемы" персонально членам ОИК, если будет доказано их бездействие или умышленные действия, повлекшие за собой нарушение сроков, предусмотренных избирательным законодательством.



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