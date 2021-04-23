Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Харьковской области 23 апреля. По их оценкам в регионе пройдут дожди с грозами, местами град. Весь день будет сопровождать сильный шквальный ветер.

Ухудшение погоды связывают с господством циклона Zohan на севере Европы. Его влияние ощутимо в Харьковской области с 22 апреля. Чрезвычайники объявили желтый уровень опасности.

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Что известно о погоде на Харьковщине

Днем синоптики обещают облачно с прояснениями.

Будут идти небольшие дожди, возможно, с грозами, местами может выпасть град.

Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем ​​порывы и шквалы достигнут 20 метров в секунду.

Днем воздух в Харьковской области прогреется до 19 градусов тепла.

Атмосферное давление не превышает норму.

Бушевать непогода со шквальным ветром начала еще ночью. Поэтому уже известно о случаях поваленных деревьев.

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Важно! Не приближайтесь к большим деревьям во время шквалов ветра, будьте осторожны и внимательны.