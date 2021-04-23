Гроза, град и шквальный ветер: в Харьковскую область пришел циклон Zohan
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Харьковской области 23 апреля. По их оценкам в регионе пройдут дожди с грозами, местами град. Весь день будет сопровождать сильный шквальный ветер.
Источник:Украинский гидрометцентр
Ухудшение погоды связывают с господством циклона Zohan на севере Европы. Его влияние ощутимо в Харьковской области с 22 апреля. Чрезвычайники объявили желтый уровень опасности.
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Что известно о погоде на Харьковщине
- Днем синоптики обещают облачно с прояснениями.
- Будут идти небольшие дожди, возможно, с грозами, местами может выпасть град.
- Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем порывы и шквалы достигнут 20 метров в секунду.
- Днем воздух в Харьковской области прогреется до 19 градусов тепла.
- Атмосферное давление не превышает норму.
Бушевать непогода со шквальным ветром начала еще ночью. Поэтому уже известно о случаях поваленных деревьев.
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