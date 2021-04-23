Как циклон Zohan хозяйничает в Харькове: фото, видео
Обильные дожди и масштабные облака набегают на Харьков в течение дня. Горожане фотографируют природные явления, которые принес с собой северный циклон.
Источник:24 канал
Как и сообщали синоптики, циклон Zohan пришел в Харьков накануне, 22 апреля. Они предупреждали про шквальный ветер, град и грозы.
Предыстория Гроза, град и шквальный ветер: по Харьковской области ударил циклон Zohan
Что известно о циклоне в Харькове
- Местные жители в телеграмме пишут, что шутить с "Зоханом" не стоит.
- Сообщают о том, что обильные ливни накрыли город.
Циклон Zohan в Харькове / Фото телеграм-канал Харькова
- Дождевые фронты проходят по городу, несмотря на преграды.
Облака накрыли Харьков / Фото телеграм-канал Харькова
Дождевые волны окутывают город: видео
- Харьковчане также фиксируют первые "жертвы" среди деревьев, которые вызвала непогода.
О первых поваленных деревьях, которым "прилетело" от Zohana: видео
- Непогоду не выдерживают даже городские коммуникации.
Люк в Харькове: видео
Циклон "Зохан" во всей красе: видео
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