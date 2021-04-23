Обильные дожди и масштабные облака набегают на Харьков в течение дня. Горожане фотографируют природные явления, которые принес с собой северный циклон.

Как и сообщали синоптики, циклон Zohan пришел в Харьков накануне, 22 апреля. Они предупреждали про шквальный ветер, град и грозы.

Предыстория Гроза, град и шквальный ветер: по Харьковской области ударил циклон Zohan

Что известно о циклоне в Харькове

Местные жители в телеграмме пишут, что шутить с "Зоханом" не стоит.

Сообщают о том, что обильные ливни накрыли город.



Циклон Zohan в Харькове / Фото телеграм-канал Харькова

Дождевые фронты проходят по городу, несмотря на преграды.



Облака накрыли Харьков / Фото телеграм-канал Харькова

Дождевые волны окутывают город: видео

Харьковчане также фиксируют первые "жертвы" среди деревьев, которые вызвала непогода.

О первых поваленных деревьях, которым "прилетело" от Zohana: видео

Непогоду не выдерживают даже городские коммуникации.

Люк в Харькове: видео

Циклон "Зохан" во всей красе: видео