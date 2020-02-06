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      Циклон Петра бушует в Украине: шокирующие фото и видео последствий непогоды

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      Непогода продолжает бушевать в Украине. Циклон Петра, охвативший в основном центр, восток и юг Украины, нанес немало убытков. Из-за него остались обесточенными сотни населенных пунктов, повалены деревья и произошло множество ДТП.

      Днепропетровщина

      На Днепропетровщине из-за мокрого снега с дождем и сильных порывов ветра, бушевавших здесь последние сутки, обесточены более сотни населенных пунктов. Без света остались почти 50 тысяч человек. В Днепре из-за непогоды упала сотня деревьев, повреждены автомобили.

      К слову: Прогноз погоды на 7 февраля: в Украине будет идти снег и будет морозно

      "Идет осложнение на провода и их обрыв. Также снег лепится на деревья, которые падают на провода и приводят к отключению линий электропередач", – рассказал руководитель техдепартамента Днепровских электросетей Дмитрий Черкашин.


      Последствия непогоды в Днепре


      Снегопад стал причиной пробок на Днепропетровщине

      Осложнила непогода и движение на автодорогах. На криворожской трассе две фуры перекрыли дорогу, в пробке оказались десятки автомобилей.

      Пробки на Днепропетровщине из-за снегопада: видео

      Одесчина

      Наделал беды циклон и в Одесской области. Из-за непогоды здесь перекрыли пять автодорог для проезда грузовиков. Из-за гололеда на дорогах в ДТП попал рейсовый автобус. Авария произошла на трассе Одесса – Киев возле села Болгарка. Водитель не справился с управлением, и автобус, в котором было 19 пассажиров, перевернулся. Пострадали двое, в том числе 9-летний ребенок, их госпитализировали.


      В ДТП попал рейсовый автобус

      дтп одеса
      Автобус перевернулся из-за гололеда

      В целом в области из-за мокрого снега и ветра без света остались жители 184 населенных пунктов. В городе повалены полсотни деревьев. Все службы работают в усиленном режиме.

      Херсонщина

      Беспокойной выдалась ночь и для херсонских спасателей. Областные трассы замело, поэтому с ночи ГСЧС вытягивает машины, которые застряли в снежных ловушках. Сейчас на дорогах работают 40 единиц спецтехники. Расчищаются трассы, где образовались пробки.


      Непогода повалила деревья на Херсонщине

      "Есть проблемные участки, там есть немного пробок, а транспорту помогают наши спасатели. Были вытащены из пробок 19 транспортных средств, из них – 2 автобуса", – сказала пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Херсонской области Квита Заобурна.

      Интересно! Аэропорт "Херсон" закрыли из-за непогоды

      Ремонтники ликвидируют аварии на электросетях. 87 населенных пунктов в области – обесточены. Непогода вырывала с корнем десятки деревьев.


      Деревья из-за снегопада повырывало с корнями

      Погодные прогнозы для Юга неутешительные и на ближайшие сутки. На Херсонщине снова прогнозируют штормовое предупреждение. Поэтому спасатели просят водителей воздержаться от дальних поездок и вообще не выезжать без надобности.

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      Автор: Марина Савченко , Ирина Карпюк
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Новости Херсона Новости Днепра Непогода в Украине
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