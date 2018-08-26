Цимбал выиграл первую медаль для Украины на летнем чемпионате мира по биатлону

26 августа на чемпионате мира по летнему биатлону юниоры разыграли награды в гонке преследования. Первую медаль в чешском городе Нове Место в копилку украинской сборной принес Богдан Цымбал.

Гонку преследования Богдан, который стартовал седьмым, провел замечательно. На первом рубеже, несмотря на один промах, украинец сохранил позицию, поскольку большинство соперников также не обошлись без штрафа. А уже потом стал методично отыгрывать позиции – благодаря быстрой и точной стрельбе, пишет biathlon.com.ua.

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Перед последним рубежом наш спортсмен шел на четвертой позиции, и для медали необходимо было чисто отработать стойку и ждать ошибок соперников. С первой задачей Богдан блестяще справился: заметив, что конкуренты немного замедлили на рубеже и начали промахиваться, он провел стрельбу более размеренно, зато безупречно по точности.

В то же время из тройки лидеров только россиянин Вячеслав Малеев обошелся без штрафа, а вот дуэт чехов гостеприимно пропустил Цымбала вперед. До лидирующего россиянина была дистанция в 23 секунды, и Богдан на последнем круге сосредоточился на том, чтобы удержать серебро.

Отметим, что по показателю чистого времени персьюта лучший результат – у Богдана Цымбала! Дистанцию ​​гонки он провел на 17 секунд быстрее, чем ее победитель – Вячеслав Малеев.

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