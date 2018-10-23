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      Циничная ложь от прокремлевских СМИ: в прямом эфире говорили с погибшей в Керчи девушкой

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      Журналисты пропагандистского российского телеканала взяли интервью у погибшей в Керчи девушки
      Журналисты пропагандистского российского телеканала взяли интервью у погибшей в Керчи девушки / 24 Канал

      Пропагандистский телеканал "Россия-1" в очередной раз поймали на циничной лжи. Так, ведущая одной из программ пообщалась в прямом эфире с девушкой, чье имя упоминается в списках погибших во время массового убийства в оккупированной Керчи.

      Об этом говорится в программе "Fake News" на телеканале "Дождь".

      Читайте также: Массовое убийство в Керчи: мать погибшего студента назвала главную цель Рослякова

      Издание отмечает, что из-за трагедии в Керчи российские телеканалы поставили экстренные выпуски главных политических шоу вместо развлекательных передач.

      Так, 17 октября, в прямом эфире программы "60 минут" ведущая Ольга Скабеева провела телефонный разговор говорила с Алиной Керовой. Девушка стала якобы очевидицей взрывов и стрельбы в колледже оккупированного города. Девушка действительно рассказала о том, что происходило, – панике среди студентов и очередности взрывов.

      Масове вбивство в Керчі Російська пропаганда

      Керова Алина погибла во время трагических событий в Керчи / Фото из соцсетей

      Однако, как выяснилось, разговаривать с Алиной ведущая не могла – девушка погибла во время трагических событий в Керчи.

      Кроме того, подруга погибшей девушки рассказала журналистам издания, что на записи программы голос не ее одногруппницы. Других девушек с такой же фамилией в колледже не было.

      Сама же ведущая Ольга Скабеева в ответ на просьбу объяснить ситуацию предложила телефон Керовой, чтобы журналисты могли сами с ней пообщаться. На утверждение, что девушка погибла, российская ведущая попросила не делать эмоциональных и поспешных выводов. В конце концов, Скабеева посоветовала написать запрос в пресс-службу и быть "более спокойными" и "не волноваться".

      В комментариях к программе на телеканале "Россия-1" многие пользователи написали о смерти Скабеевой. Однако даже через несколько дней ни авторы передачи, ни руководство канала не сделали никаких заявлений по этому поводу и не вырезали момент из записи эфира.

      Напомним, 17 октября 18-летний студент взорвал бомбу в своем учебном заведении и из автомата расстрелял людей. В результате массовой бойни погибли 21 человек, еще 47 находятся на больничных койках. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      Смотрите видео о массовом расстреле людей в Керчи

      МАСсовое убийство в коледже в керчи: ХРОНиКА событий
      Теги: Новости Украины Теракт в колледже в Керчи Новости политики Расследования Керчь Российская пропаганда Взрыв
      Источник: 24 Канал
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