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      Цинічні Санта-Клауси: як депутати жбурлялися новорічними подарунками в дітей

      Право на правду 34 Читати новину українською

      "Пенсіонерам – гречка, дітям – цукерки". І головне – не переплутати. Під таким гаслом сотні політиків пішли в народ на Різдво та Новий Рік, роздаючи подарунки і нагадуючи виборцям про своє існування.

      Само собою, що в цих вітаннях мало щирості, адже це чергова спроба зробити громадянам подачку, щоб ті не забули свого благодійника на найближчих виборах. Та інколи це подачка не тільки в переносному, а й в прямому сенсі.

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      Цинічний випадок стався, в Ірпені, що під Києвом. Там двоє депутатів ірпінської міської ради принесли до школи солодкі подарункові набори, на яких були ще й наліпки з їхніми іменами.

      Ірпінь подарунки
      Подарунки від депутатів

      Ну, те, що таким чином порушується закон про освіту, який твердить, що школа є поза політикою, цим вже нікого не здивуєш. Така у нас традиція – чи то перше вересня, чи то Новий рік чи то останній дзвоник – політики тягнуться до шкіл.

      Але в цьому випадку витівка народних обранців справді перевершила всіх їхніх колег. Оскільки ці два депутати Ігор Оверко з партії "Нові обличчя" та Петро Король з партії "Укроп" не передали, а почали жбурляти в натовп дітей подарункові набори з шоколадками.

      Це жбурляння солодощів школярам, більше нагадувало не спілкування з дітьми, а кидання собакам кісток. Цей випадок неймовірно обурив соціальні мережі. Але, керівництво школи нічого поганого в цьому не побачило, не просто не засудивши депутата Оверка, а навпаки назвавши його добрим янголом-меценатом.

      Цукерки Ірпінь
      Жбурляння солодощів школярам

      Втім, офіційна інформація твердить, що Оверко, м’яко кажучи, не янгол. Адже раніше Державна фіскальна служба звинуватила його в несплаті податків на велику суму. За даними податківців, Оверко отримав понад 150 мільйонів гривень доходу від продажу нерухомості і не сплатив ані копійки податків з цієї суми.

      До того ж, цей депутат відомий тим, що вніс до електронної декларації рекорду кількість квартир: п’ятсот вісімдесят шість. Такий потяг до колекціонування житла пояснюється просто: Оверко є відомим ірпінським забудовником і все зведене житло оформлює особисто на себе.

      Ну, а тепер вперед день свят, він вирішив нагадати про себе батькам дітей. Щоб вони не сильно обурювались, що через Оверка в Ірпені вирізають зелені зони заради щільної забудови. Ну, але в цьому випадку, бодай ніхто нікого не змушував брати участь в депутатському аукціоні небаченої щедрості.

      Бо, наприклад, в Києві, серед учнів однієї зі шкіл з примусом поширювали запрошення на новорічний концерт. Подію було організовано фондом народного депутата від "БПП" Олександра Третьякова. Ці запрошення вчителі роздавали дітям під підпис батьків, а у випадку, якщо дитина не піде на концерт, зобов’язували запрошення повернути.

      Вчителька писала в щоденнику: "Ми запрошення отримали. Підпис". Все правильно, виборців треба привчати до дисципліни. А то політики на них гроші витрачають, а ці невдячні громадяни сьогодні на концерт не з’являться, а завтра ще й на вибори не прийдуть.

      Тому, є сенс роздавати не запрошення на концерти чи солодкі подарунки, а одразу гроші. Наприклад, як це зробив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, який за сумісництвом є ще лідером місцевого осередку партії "Блок Петра Порошенка".

      Працівники чернігівських шкіл отримали від мера по 750 гривень новорічної премії ось в такому конверті, де на фото поруч стоять міський голова та президент. Хоча, гроші на ці премії освітянам взяли не з кишень Атрошенка чи Порошенка, а з міського бюджету, тобто в тому числі з кишень тих самих освітян та інших платників податків.

      Ось так за їхній же рахунок мер і глава держави нагадали громадянам про свою турботу. При чому, місцеві освітяни були дуже здивовані, коли їх покликали в шкільні бухгалтерії отримувати новорічну премію готівкою. Адже вже кілька років і зарплатню і премії вони отримують лише на банківську картку. І лише отримавши на руки конверти з привітанням можновладців зрозуміли що до чого.

      В минулій програмі я вже говорив, що Петро Порошенко та його оточення в плані підкупу виборців пішли шляхом Юлії Тимошенко. Я розповідав, як від імені чинного президента в областях роздають медичні автомобілі, так само як дев’ять років тому робив уряд Тимошенко.

      А в історії з премією чернігівським освітянам одразу згадалася так звана "юліна тисяча", коли вкладникам радянського "Ощадбанку" Юлія Тимошенко, будучи прем’єркою, роздавала по тисячі гривень компенсації за втрачені заощадження саме перед виборами. Але то було багато років тому. Втім, якщо ви думаєте, у Юлії Тимошенко кинули цю ганебну звичку підкупу виборців, то це не так.

      Наприклад, в Пирятинському районі на Полтавщині школярам роздали солодкі новорічні набори в яких було фото народного депутата від "Батьківщини" Руслана Богдана та Юлії Тимошенко.

      підкуп агітація Тимошенко Батьківщина
      Новорічний подарунок від Руслана Богдана 

      Воно схоже на фото чернігівського міського голови Атрошенка та президента Порошенка. Тому що, як мені вже доводилося повторювати багато разів, між одними та іншими немає ніякої різниці, попри сварки перед телекамерами та логотипи на партійній рекламі.

      Атошенко Порошенк підкуп агітація
      Новорічна листівка від Атрошенка

      Бо, що в Тимошенко, що в Порошенка, що в інших представників старої політичної еліти одні й ті самі методи, що у ставленні до влади, як інструменту особистого збагачення. Що в ставленні до громадян, як до плебеїв, які чекають роздавання подачок з щедрої руки правителя. Але, найбільший подарунок на Новий рік та Різдво отримав уродженець Донецької області, хлопчик Віктор, який тимчасово мешкає на території Росії.

      Янукович президент Майдан Євромайдан
      Віктор Янукович

      Печерський районний суд Києва зняв перед святами зняв арешт з банківських рахунків фірм, які пов’язані з його сім’єю.

      Суд вирішив, що Генеральна прокуратура чи то не змогла, чи то не дуже схотіла довести, що кошти на рахунках цих фірм мають злочинне походження. А тому розморозив ці рахунки, на яких знаходилися десятки мільйонів доларів.

      Точна сума відома лише прокурорам. Втім, можна приблизно передбачити куди вони підуть, адже, милого разу, коли суд зняв арешт з двох мільярдів гривень грошей сім’ї Януковича, ці гроші були переведені з їхнього сімейного банку до банку Петра Порошенка, де і були зняті готівкою підставними особами.

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      Тільки такий просте переведення коштів з безготівки в готівку дозволило заробити банку Порошенка мінімум двадцять мільйонів гривень. Теж дуже непоганий підсумок цього року вже для нинішнього президента.

      Автор: Дмитрий Гнап
      Теги: Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Видеоблоги Новости Чернигова УКРОП Новости Киева ВО Батьківщина Юлия Тимошенко Блок Петра Порошенко Право на правду
      Источник: 24 канал
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