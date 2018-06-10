"Цирковой" показ Moschino Resort 2019: Алессандра Амброзио поразила в образе фокусника: фото

На территории конноспортивного центра в городе Бербанк, штат Калифорния, прошел показ круизной коллекции Moschino. Креативный директор марки Джереми Скотт превратил фэшн-шоу в настоящее цирковое представление.

"Дамы и господа, добро пожаловать в Moschino-цирк": дизайнер Джереми Скотт сделал настоящее цирковое представление в его яркой манере. Он представил кричащие цвета, блестящие материалы, гротескные аксессуары и соответствующий макияж.

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На подиуме появились модели, чьи образы напоминали клоунов, фокусников, гимнастов, дрессировщиков и других артистов зрелищного жанра.



Moschino Resort 2019



Moschino Resort 2019

"Я думаю, что мы всегда нуждаемся в веселье", – заявил Скотт.



Moschino Resort 2019



Moschino Resort 2019

Среди моделей несколько раз на подиум выходила "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амброси. В одном из образов она была похожа на фокусника. Кроме того, артистами "цирка" Джереми Скотта тоже стали Стелла Максвелл, Изабели Фонтана, Тедди Куинливан.



Алессандра Амброзио



Moschino Resort 2019

Среди звездных гостей, которые наблюдали за показом круизной коллекции Moschino были Пэрис Джексон, Крис Дженнер, Эмма Робертс, Гвен Стефани и другие. Стефани пришла с сыновьями: 12-летним Кингстоном, девятилетним Зумой и четырехлетним Аполло.



Эмма Робертс стала звездным гостем "цирка" Moscino



Гвен Стефани с сыновьями на показе Moscino

Показ Moschino Resort 2019: видео