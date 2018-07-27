Цитаты, имена и даты: какие тату чаще всего выбирают люди в 2018 году

Эксперты тату-индустрии определили несколько главных татуировок, которые чаще всего предпочитают люди в 2018 году. Клиенты тату-студий любят "набивать" мотивационные цитаты, важные даты, а также имена близких и любимых людей.

Об этом сообщается на Independent.

Представители тату-индустрии считают, что клиенты в этом году чаще всего предпочитают небольшие минималистичные и тонкие тату, которые можно спрятать под одеждой и которые с легкостью можно замаскировать с помощью косметических средств. Также эксперты добавили, что самым популярным местом для размещения татуировок в 2018 году являются руки и пальцы.

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"Новые технологии позволяют достичь столь высокого уровня детализации рисунка на теле, что его уже невозможно отличить от изображения на бумаге. Сегодня в тренде очень тонкие тату. Наносить их совершенно безболезненно, а носить – комфортно, ведь такое тату легко скрыть", – отметил тату-мастер из нью-йоркской студии West 4 Tattoo.

Допис, поширений WEST 4 TATTOO (@west4tattoo) 6 Жов 2017 р. о 5:15 PDT

Допис, поширений WEST 4 TATTOO (@west4tattoo) 26 Лип 2017 р. о 6:15 PDT

Допис, поширений WEST 4 TATTOO (@west4tattoo) 23 Лип 2018 р. о 1:39 PDT

Допис, поширений WEST 4 TATTOO (@west4tattoo) 18 Лип 2018 р. о 7:05 PDT

Допис, поширений Little Tattoos (@little.tattoos) 21 Лип 2018 р. о 8:16 PDT